В Керчи заложен грузопассажирский паром для Камчатки

Федеральное агентство морского и речного транспорта Российской Федерации (Росморречфлот) сообщило, что 16 марта 2020 года в Керчи состоялась торжественная церемония закладки грузопассажирского судна (парома) проекта CNF22 на АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (бывшее ООО "Судостроительный завод "Залив").

Церемония закладки грузопассажирского судна (парома) проекта CNF22 (заводской номер 01401) для Камчатского края на АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы". Керчь, 16.03.2020 (с) Федерального агентство морского и речного транспорта Российской Федерации

Мероприятие по строительству грузопассажирского судна проекта CNF22 реализуется в рамках исполнения поручений президента РФ В.В. Путина с учетом результатов социологического опроса населения Камчатского края и по согласованию правительством Камчатского края проекта судна для организации регулярного пассажирского сообщения между морскими портами Дальневосточного федерального округа.

Заказчиком строительства судна является ФКУ "Дирекция госзаказчика". По итогам проведенных конкурентных процедур с АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" 13 августа 2019 г. был заключен государственный контракт стоимостью 3 100,00 млн. рублей на строительство грузопассажирского судна со сроком завершения работ 15 декабря 2021 г.

После завершения строительства судно будет передано эксплуатирующей организации - ГУП КК "Камчаттрансфлот", которое определено балансодержателем и эксплуатирующей организацией парома.

Автомобильно-пассажирский паром с бульбообразной носовой оконечностью и транцевой кормой, с избыточным надводным бортом, с носовым расположением жилой надстройки, машинным отделением в корме, с двухвинтовой дизельной пропульсивной установкой, кормовым и носовым подруливающими устройствами, оборудованный угловой аппарелью, расположенной в корме по правому борту, предназначен для перевозки 150 пассажиров, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, колесной и гусеничной автотехники, 20-ти и 40-футовых контейнеров, с кормовой схемой грузообработки.

Со стороны bmpd укажем, что хотя на сайте Росморечфлота говорится, что заложенный паром предназначен "для сообщения между Камчаткой и Курилами", однако на церемонии закладки парома заявлялось, что "этот паром свяжет Камчатку, Сахалин и Приморский край. Сейчас эту функцию в основном выполняют авиаперевозки".

"30 лет между Петропавловском и Владивостоком нет морского сообщения, пассажирского сообщения. И этот паром предназначен для того, чтобы связать воедино все порты дальнего востока и, конечно, связать их с Камчаткой. Этого ждут и камчатцы, и жители всего Дальнего Востока. Поэтому заказ очень нужный востребованный и долгожданный", - заявил на церемонии закладки губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Напомним, что ранее в 2019 году на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок были опубликованы материалы, согласно которым ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" по результатам открытого конкурса в электронной форме заключит контракт с АО "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы" (Керчь, Республика Крым) на строительство грузопассажирского судна (автомобильно-пассажирского парома) проекта CNF22 для организации регулярного пассажирского сообщения между морскими портами Дальневосточного федерального округа (ДФО). Согласно опубликованному протоколу, на конкурс была подана одна заявка - АО "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы". Конкурс признан несостоявшимся, и в итоге контракт был заключен с единственным участником открытого конкурса в электронной форме АО "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы" по цене, предложенной участником конкурса - 3 млрд 100 млн рублей.

Сроки завершения работы - 15 декабря 2021 года. Место передачи судна - у причала морского порта Петропавловск-Камчатский.

Паром будет строиться по очередному проекту CNF22 разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса), действующим через свое российское представительство ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" (Санкт-Петербург) и являющимся проектантом практически всех крупных паромных судов, строящихся в России в последнее время.

Грузопассажирское паромное судно проекта CNF22 предназначено для перевозки 150 пассажиров, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, колесной и гусеничной автотехники, 20- и 40-футовых контейнеров. Оно имеет кормовую схему грузообработки. Эскизный проект автопассажирского парома CNF22 был разработан по итогам совместной работы правительства Камчатского края и ФКУ "Дирекция госзаказчика" Росморречфлота в 2016 году.

Район плавания судна - неограниченный. Основной район эксплуатации: Японское, Охотское и Берингово моря, включая острова Курильской гряды и прилегающие участки Тихого океана.

Расчетная температура наружного воздуха +30°С при влажности 65% летом и при - 25°С влажность 85% зимой, воды от +25°С до -2°С соответственно.

Судно проектируется и строится на класс Российского морского регистра судоходства (РC).: KM Ice2 AUT1-ICS Ro-ro passenger ship.

Автономность судна по запасам топлива, масла и провизии - 25 суток. Автономность судна по запасам воды - 5 суток.

Закладная доска грузопассажирского судна (парома) проекта CNF22 (заводской номер 01401), заложенного для Камчатского края на АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" в Керчи 16.03.2020 (с) РИА КерчьИНФО / kerchinfo.com

Плакат с церемонии закладки с изображением и характеристик грузопассажирского судна (парома) проекта CNF22 (заводской номер 01401), заложенного для Камчатского края на АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" в Керчи 16.03.2020 (с) РИА КерчьИНФО / kerchinfo.com

Грузопассажирское паромное судно проекта CNF22 для сообщения между морскими портами Дальневого Востока разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (с) ООО "Морское Инженерное Бюро" (via forums.airbase.ru )

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