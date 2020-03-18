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Российская газета

Как программы Союза молодых инженеров России готовят специалистов ОПК

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Молодые ученые
Молодые ученые.
Источник изображения: iStock

В России более 7 тысяч молодых специалистов, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, прошли через программы подготовки кадрового резерва ОПК, организованные Союзом молодых инженеров России.

Как рассказал председатель Союза Евгений Мирошниченко, с 2015 года был запущен ряд программ и проектов по развитию кадрового потенциала ОПК, через который в общей сложности прошли свыше 7 тысяч молодых инженеров.

По словам Мирошниченко, более 3000 молодых специалистов прошли курс обучения в школе инженерно-управленческого кадрового резерва ОПК России "Техноспецназ". "Часть из них в дальнейшем получили карьерные повышения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса или создали малые инновационные компании, ставшие лидерами цифровизации отечественной промышленности", - добавил он.

Мирошниченко рассказал, что перед Союзом стоит задача мобилизации молодых инженеров ОПК России.

"Наша программа подготовки инженерно-управленческого кадрового резерва направлена на поиск и поддержку лучших, подготовленных, талантливых молодых специалистов для их направления в "горячие точки" цифровой трансформации народного хозяйства", - подчеркнул председатель СМИР.

Мирошниченко напомнил, что уже стартовала первая смена ежегодной школы "Техноспецназ", которая будет посвящена государственной политике в области цифровой трансформации в ОПК. Еще две смены "Техноспецназа" в 2020 учебном году затронут темы лидерства, командообразования и личной эффективности, а также сквозных цифровых технологий.

Союз молодых инженеров России создан в 2014 году по инициативе коллегии ВПК РФ, Минпромторга РФ, ДОСААФ России и ведущих технических вузов страны, его цель - содействие в реализации цифровой трансформации промышленности через развитие кадрового потенциала оборонной отрасли. Союз объединяет профессиональное сообщество молодых специалистов предприятий ОПК и действует под организационным руководством коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.


Александр Степанов

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