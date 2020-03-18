Ядерная гонка вооружений, похоже, неизбежна

Японская газета «Майнити симбун» в публикации от 16 февраля отметила, что действия США и России в ядерной сфере только повышают возможность возникновения глобальной катастрофы. Газета привела слова заместителя министра обороны США Джона Руд а(John Rood), который, комментируя 4 февраля развертывание США баллистических ракет малой мощности на атомных подводных лодках (БРПЛ), в Атлантическом и Тихом океанах, заявил, что это было сделано с целью «усиления сдерживания». Говоря о проведении Россий учений учетом, в ходе которых отрабатывается применение маломощного ядерного оружия, он подчеркнул, что США намерено показать отсутствие возможности появления «военного преимущества» при ограниченном использовании ядерного оружия.

Федерация американских ученых (FAS), отметила, что обычные БРПЛ оснащаются боеголовками 90 и 455 килотонн, а мощность новых боеголовок будет составлять пять килотонн. Но, если их использовать для нападения на городские районы, все равно погибнут десятки тысяч людей.

Соединенные Штаты также начали создавать структуры, ориентированные на применение оружия малой мощности. В середине февраля, вскоре после развертывания такого оружия, США провели учения — репетицию по нанесению ответного удара ядерным оружием малой мощности в случае, если Россия применит ядерное оружие на европейском ТВД.

ВС США уже располагают почти 800 единицами ядерного оружия малой мощности для авиации, и, по мнению некоторых экспертов Пентагона, новое ядерное оружие не нужно. Бывший госсекретарь Джордж Шульц (George Shultz) на слушаниях в Конгрессе еще в январе 2018 года заявил: «Если вы используете ядерное оружие малой мощности, вы захотите использовать и более крупное». Он отметил, что «ограниченная ядерная война» с использованием ядерных ракет малой мощности может перерасти в крупномасштабную ядерную войну.

Многие эксперты отмечают, что с точки зрения стороны, подвергшейся нападению, непонятно, какой тип БРПЛ, малой или большой мощности, летит в ее сторону, поэтому для контрудара, скорее всего, выбор будет сделан в пользу оружия большой мощности.

Россия, уступающая Европе и США в обычных вооружениях, пишет газета, проводит политику противодействия ядерным оружием и имеет около двух тысяч единиц ядерного оружия малой мощности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков недавно выразил протест по поводу развертывания США ядерного оружия малой мощности.

Тем не менее Россия продолжает наращивать ядерный потенциал. С 1997 года она начала обновлять свои устаревшие ядерные силы. Бывший сотрудник министерства обороны США Марк Шнайдер (Mark Schneider), хорошо знающий российское ядерное оружие, заявил в одном из своих интервью, что Россия реализует более 20 программ создания ядерного оружия и, по утверждениям Москвы, поставленные цели уже достигнуты на 90%.

Основное внимание сосредоточено на гиперзвуковом оружии, имеющем скорость, в пять раз превышающую скорость звука (пять Махов). Россия работает над ядерными крылатыми ракетами «Кинжал» и «Авангард». Уже принятая на вооружение КР «Авангард» не только имеет скорость более 20 Махов, но и способна, как самолет, изменять траекторию полета, в отличие от баллистических ракет, которые имеют строго фиксированную траекторию. Поэтому эти ракеты смогут преодолевать развернутую США систему противоракетной обороны (ПРО).

Кроме того, Россия разрабатывает ядерную торпеду «Посейдон», которая будет запускаться из беспилотного подводного аппарата. Ожидается, что ее скорость составит 100 узлов (около 180 километров в час) на глубине тысячи метров, поэтому ее будет крайне затруднительно обнаружить. Мегатонную торпеду можно запустить у побережья США и это вызовет сильное цунами. Многие эксперты считают, что такие торпеды будут развернуты после 2027 года.

В этом году исполняется 50 лет со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в соответствии с которым ядерным державам необходимо сокращать этот вид вооружений. Но, как это не прискорбно, в зависимости от результатов

переговоров Москвы и Вашингтона, спустя полвека могут исчезнуть ограничения, связанные с наращиванием ядерных арсеналов.

В 1972 году во время холодной войны Москва и Вашингтон подписали первый договор об ограничении стратегических вооружений. С него началось сдерживание роста ядерных потенциалов обеих сторон. В 2010 году был подписан договор СНВ-III, в соответствии с которым количество стратегического ядерного оружия ограничивалось до 1550 боеголовок.

Договор СНВ-III истекает в феврале 2021 года, однако по соглашению двух сторон он может быть продлен на пять лет. Американские и российские военные круги выступают за его продление Президент России Владимир Путин неоднократно призывал к этому. В начале февраля он подчеркнул, что готов к содержательному диалогу. Однако администрация Трампа практически не реагирует на предложения России. Администрация Трампа не согласна с тем, что российское ядерное оружие малой мощности не подпадает под договор, и что он не распространяется на Китай, наращивающий военный потенциал. По ее мнению, необходимо новое трехстороннее соглашение.

Каждая из ядерных держав, России и США, указывает «Майнити симбун», располагает более шести тысяч единиц ядерного оружия. Их доля оставляет более 90% мировых запасов. Что касается Китая с его 300 единицами, то официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул: «Важно добиться серьезного сокращения оружия крупнейшими ядерными державами и создать обстановку для участия в нем других стран. Мы не будем участвовать ни в каких трехсторонних переговорах по ядерному сокращению».