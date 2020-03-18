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Военное обозрение

Способное достроить СП-2 судно-трубоукладчик взяло курс на юг Африки

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Источник изображения: topwar.ru

Судно «Академик Черский», которое могло бы завершить строительство «Северного потока–2», движется в сторону побережья Мозамбика, в очередной раз изменив маршрут. Сейчас оно находится неподалеку от северной части острова Мадагаскар и приближается к Мозамбикскому проливу, отделяющему остров от африканского побережья.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Vesselfinder.

По расчетам портала Myshiptracking, судно-трубоукладчик направляется в мозамбикский порт Мапуту и прибудет туда 23 марта.

При этом, несмотря на изменение курса, в карточке судна, как и раньше, указан египетский порт прибытия Суэц, который находится совершенно в другой стороне. Там также указано, что «Академик Черский» прибудет в Суэц 25 марта.

По маршруту движения судна можно предположить, что трубоукладчик вместо запланированного прохода через Суэцкий канал в Средиземное море по какой-то причине намеревается обогнуть Африканский континент.

Ранее швейцарская компания Allseas, опасаясь американских санкций, прекратила укладку труб по дну Балтийского моря. Тогда в России приняли решение достраивать «Северный поток–2» (СП-2) своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак предложил для завершения строительства использовать российское судно-трубоукладчик «Академик Черский».

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Мозамбик
Россия
США
Швейцария
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