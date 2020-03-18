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Известия.ru

ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Генеральная прокуратура в ходе расширенной коллегии с президентом России Владимиром Путиным сообщила о массовом использовании контрафактных материалов и комплектующих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «РИА Новости».

«Особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями ОПК контрафактных материалов и комплектующих. Учитывая стратегический характер этой проблемы, нужно довести все запланированные надзорные мероприятия до логического конца», — подчеркнул генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ. Он потребовал от военных прокуроров принять меры в связи с этим.

Краснов также отметил, что российские правоохранительные органы пока не могут эффективно противостоять киберпреступности. По его словам, раскрывается всего 9% таких преступлений.

Ранее президент России, выступая на коллегии Генпрокуратуры, поручил надзорному органу совместно с МВД и другими заинтересованными органами оценить эффективность мер по борьбе с киберпреступлениями, а также выработать систему по снижению числа подобного рода преступлений.

Кроме того, Путин призвал Генпрокуратуру повысить эффективность работы в вопросе обеспечения прав и свобод граждан. Ведомство должно выявлять и пресекать любые правонарушения, отметил глава государства.

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
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3 комментария
№1
18.03.2020 08:52
Цитата, q
Особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями ОПК контрафактных материалов и комплектующих.
- надо же, доигрались, а ВП зачем существует  и прекрасно живет...
0
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№2
18.03.2020 11:19
Никогда не было и вот опять. (с)
Зачем покупать продукцию по ТУ, когда ГОСТ дешевле, пропихнем же. Зато сэкономим.
В том числе доигрались с закупками, где основополагающий показатель цена. И плевать  хотели "эффективные манагеры", что производитель, например, один в РФ, а выигрывают и поставляют непонятные рога и копыта, которые с изготовителем рядом не стояли.
Оптимизация затрат в ущерб качеству на лицо, так сказать.
Этой проблеме сто лет в обед.
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№3
18.03.2020 12:22
Цитата, q
Оптимизация затрат в ущерб качеству на лицо, так сказать.
Этой проблеме сто лет в обед.
             Ну скажем не сто лет, намного меньше. Наверное с тех пор когда МО стало привлекать в свои ряды так называемых "эффективных " топ менеджеров,  которые  во главу своей работы ставят не качество ВВТ, а   долю, скажем так, "освоенных" финансовых  ресурсов  госбюджета в своих интересах. При этом ВП, как таковую,  превратили в  посредническую структуру, которая  откачивает свою долю, безбедно существуя в  стройных рядах  МО со звездами на груди и на погонах.
0
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