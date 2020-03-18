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WarSpot

Arjun: работа над ошибками

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Ещё один этап многолетнейя разработки индийского танка подошёл к концу. Вчера, 16 марта, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Научно-исследовательский центр боевых машин в Ченнае (CVRDE) объявил о завершении доработки танка Arjun Mk.IA.

CVRDE является частью Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). В последние годы центр занят ключевыми доработками, необходимыми для запуска в производство следующей партии индийских танков.

Танк Arjun Mk.IA

Источник изображения: armyrecognition.com

«Танк прошёл 14 значительных усовершенствований, к которым стремилась армия, что сделает его самым мощным и защищённым танком в арсенале армии. Первый танк может быть произведён в течение 30 месяцев после размещения заказа», — рассказал директор CVRDE Шри Баламуруган.

Сегодня на вооружении индийской армии состоят около 3700 танков, большинство из которых — советские и российские Т-72 и Т-90. В ближайшие десять лет танки Т-72 исчерпают свой ресурс и должны быть списаны. Изначально планировалось, что Минобороны Индии закупит до 2000 новых танков отечественного производства, но заказ ограничился 124 единицами (по другим данным, госзаказ составил 118 танков). Новая поставка отечественных танков была анонсирована в 2019 году, но для подписания контракта индийская армия требовала внедрить ряд доработок.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Arjun Mk II
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
DRDO
Проекты
Гособоронзаказ
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