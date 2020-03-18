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Российская газета

National Interest назвал основные преимущества танка Т-14 "Армата"

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Источник изображения: rg.ru

В США высоко оценили новейший российский танк "Армата".


Издание The National Interest вновь обратилось к одной из своих излюбленных тем - перспективному российскому танку Т-14 "Армата".

Т-14 - это огромный технологический скачок, поскольку он сильно отличается от прежних советских танков, считает автор.

Силуэт танка, от его корпуса до длинной и квадратной башни, напоминающей западные образцы, заметно отличается конструкторских традиций прошлого.

В числе его инновационных особенностей: необитаемая башня с автоматической 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1М. Она имеет в своем боезапасе 45 снарядов, но главное орудие может также стрелять и ракетами с лазерным наведением.

Дополнительно Т-14 оснащается пулеметами Корд и ПКТМ.

На крыше башни расположены датчики температуры, скорости и направления ветра и влажности, элементы систем связи и навигации.

Важной особенностью является защищенность экипажа танка. Т-14 имеет низкий силуэт, а значит в него сложнее попасть, что повышает безопасность и выживаемость экипажа из трех человек.

Водитель, стрелок и командир танка размещаются в отсеке экипажа, который находится в бронированной капсуле в передней части корпуса.

Отделение для экипажа изготовлено из композитных материалов и защищено многослойной броней. Согласно отчетам аналитиков, она может выдержать прямое попадание почти любого типа снарядов, существующих в настоящее время.

Передняя часть танка также закрыта активной защитной системой, которая предназначена для перехвата противотанковых боеприпасов.

Одна из проблем, с которой сталкиваются все танкисты, это очень ограниченный обзор.

Но конструкторы "Арматы" ее решили, оснастив танк камерами кругового обзора. Они обеспечивают всестороннюю ситуационную осведомленность экипажа.

При этом панорамный прицел командира, установленный на башне, также предлагает полный обзор, а прицел наводчика оснащен лазерным указателем. Тепловизоры и инфракрасный комплекс обнаружения целей доступны при любых погодных условиях, днем и ночью.

Зачастую танки не могут похвастаться комфортными условиями для экипажа. Но и здесь у Т-14 преимущество. В "Армате" есть туалет, поэтому танкистам не нужно лишний раз покидать машину.

Т-14 обещает стать грозным противником на поле битвы, когда он будет принят на вооружение, заключает автор.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Корд
ПКТМ
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