Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+

Боевые самолеты четвертого поколения составляют основу воздушного флота почти каждого государства. Многие из них по ударной силе мало отличаются от пятого поколения. Об этом пишет журнал Military Watch, который составил собственный рейтинг самых опасных истребителей поколения "4+" и "4++" в мире.

Издание отмечает, что в список не были включены самолеты, не введенные в эксплуатацию, оставшиеся на уровне прототипа и устаревшие: F-15X, F-15QA, J-11D, Су-37 и F-14D.

Первым в рейтинге описывается МиГ-31БСМ, основной задачей которого является перехват самолетов противника на дальних расстояниях и экстремальных высотах. Истребитель способен одновременно отслеживать до 24 целей и уничтожать их на расстоянии до 400 километров. Ракета Р-37 имеет примерно в три раза больший заряд по сравнению со стандартными ракетами "воздух-воздух", такими как, например, AIM-120 и PL-12. Уклониться от нее практически невозможно.

- МиГ-31БСМ - самый быстрый из всех боевых реактивных самолетов в мире и очень мощный. Его огромная эффективность перекрывает высокие затраты на эксплуатацию. Этому истребителю не хватает маневренности и скрытности в сравнении, например, с F-22 Raptor, но этот недостаток компенсируется радаром большого радиуса и полезной нагрузкой, - пишет Military Watch.

На второй позиции в списке оказался Су-35 - первый новый истребитель, запущенный в массовое производство после распада СССР. В этот истребитель включили широкий спектр перспективных технологий, что позволяет ему быть на уровне новейших западных машин пятого поколения, отмечает издание. В частности, РЛС "Ирбис-Э", способная обнаруживать обычные цели на расстоянии до 400 километров, а "невидимки" - до 80 км, инновационная система слежения, новое вооружение, включая гиперзвуковую ракету "воздух-воздух" Р-37М. Особенностью самолета является сверхманевренность, обеспечиваемая двигателями с управляемым вектором тяги.

За российскими машинами следует китайский J-16, созданный, как отмечается, на основе конструкции Су-27. Истребитель оснащен современным радаром с активной фазированной решеткой, который в сочетании со стелс-покрытием и ракетами PL-15 класса "воздух-воздух" делает J-16 высокоэффективным.

- Наряду с более тяжелым J-20 пятого поколения и легким J-10C он является одним из трех современных самолетов, которые сформировали новое поколение китайских истребителей. Он имеет ряд преимуществ перед американским F-15E и японским F-15J, включая новую ракету, способную уничтожать цели на дальности до 400 километров, - говорится в публикации.

Еще одним "самым опасным" называется построенный на основе американского F-15E Strike Eagle истребитель F-15SA, стоящий на вооружении военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Этот самолет обладает высокими летными характеристиками, унаследованными от оригинальной конструкции, включая максимальную скорость в 2,5 Маха, большую высоту полета и высокую маневренность при быстром полете. Истребитель может нести до 12 ракет "воздух-воздух" AIM-120C, оснащается РЛС с активной фазированной решеткой и современными системами поиска и отслеживания целей. Как отмечает Military Watch, улучшенные характеристики F-15SA легли в основу других модификаций - F-15QA и F-15EX. Но ни один из более новых самолетов не поступил на вооружение.

Замыкает список российский Су-27СМ3, который является модернизированной версией истребителя поколения "4+". В этом самолете использованы многие технологии, разработанные для Су-35, включая РЛС "Ирбис-Э", а также передовые системы радиоэлектронной борьбы. Самолет вооружен 12 ракетами класса "воздух-воздух". Системы управления полетом и оружием были полностью заменены на электронные. По маневренности Су-27СМ3 несколько уступает Су-35, так как оснащается другими двигателями, но его боевые возможности во многом аналогичны.

В обозримом будущем истребители четвертого поколения продолжат играть ключевую роль в завоевании гсподства в воздухе, так как самолеты следующего уровня, в том числе и широко производимый F-35, еще очень далеки от боевой готовности. Россия в разработке машин поколения "4++" занимает ведущую позицию, резюмирует издание.

Тимур Алимов