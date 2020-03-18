Войти
Российская газета

Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+

768
2
-1
Источник изображения: rg.ru

Боевые самолеты четвертого поколения составляют основу воздушного флота почти каждого государства. Многие из них по ударной силе мало отличаются от пятого поколения. Об этом пишет журнал Military Watch, который составил собственный рейтинг самых опасных истребителей поколения "4+" и "4++" в мире.

Издание отмечает, что в список не были включены самолеты, не введенные в эксплуатацию, оставшиеся на уровне прототипа и устаревшие: F-15X, F-15QA, J-11D, Су-37 и F-14D.

Первым в рейтинге описывается МиГ-31БСМ, основной задачей которого является перехват самолетов противника на дальних расстояниях и экстремальных высотах. Истребитель способен одновременно отслеживать до 24 целей и уничтожать их на расстоянии до 400 километров. Ракета Р-37 имеет примерно в три раза больший заряд по сравнению со стандартными ракетами "воздух-воздух", такими как, например, AIM-120 и PL-12. Уклониться от нее практически невозможно.

- МиГ-31БСМ - самый быстрый из всех боевых реактивных самолетов в мире и очень мощный. Его огромная эффективность перекрывает высокие затраты на эксплуатацию. Этому истребителю не хватает маневренности и скрытности в сравнении, например, с F-22 Raptor, но этот недостаток компенсируется радаром большого радиуса и полезной нагрузкой, - пишет Military Watch.

На второй позиции в списке оказался Су-35 - первый новый истребитель, запущенный в массовое производство после распада СССР. В этот истребитель включили широкий спектр перспективных технологий, что позволяет ему быть на уровне новейших западных машин пятого поколения, отмечает издание. В частности, РЛС "Ирбис-Э", способная обнаруживать обычные цели на расстоянии до 400 километров, а "невидимки" - до 80 км, инновационная система слежения, новое вооружение, включая гиперзвуковую ракету "воздух-воздух" Р-37М. Особенностью самолета является сверхманевренность, обеспечиваемая двигателями с управляемым вектором тяги.

За российскими машинами следует китайский J-16, созданный, как отмечается, на основе конструкции Су-27. Истребитель оснащен современным радаром с активной фазированной решеткой, который в сочетании со стелс-покрытием и ракетами PL-15 класса "воздух-воздух" делает J-16 высокоэффективным.

- Наряду с более тяжелым J-20 пятого поколения и легким J-10C он является одним из трех современных самолетов, которые сформировали новое поколение китайских истребителей. Он имеет ряд преимуществ перед американским F-15E и японским F-15J, включая новую ракету, способную уничтожать цели на дальности до 400 километров, - говорится в публикации.

Еще одним "самым опасным" называется построенный на основе американского F-15E Strike Eagle истребитель F-15SA, стоящий на вооружении военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Этот самолет обладает высокими летными характеристиками, унаследованными от оригинальной конструкции, включая максимальную скорость в 2,5 Маха, большую высоту полета и высокую маневренность при быстром полете. Истребитель может нести до 12 ракет "воздух-воздух" AIM-120C, оснащается РЛС с активной фазированной решеткой и современными системами поиска и отслеживания целей. Как отмечает Military Watch, улучшенные характеристики F-15SA легли в основу других модификаций - F-15QA и F-15EX. Но ни один из более новых самолетов не поступил на вооружение.

Замыкает список российский Су-27СМ3, который является модернизированной версией истребителя поколения "4+". В этом самолете использованы многие технологии, разработанные для Су-35, включая РЛС "Ирбис-Э", а также передовые системы радиоэлектронной борьбы. Самолет вооружен 12 ракетами класса "воздух-воздух". Системы управления полетом и оружием были полностью заменены на электронные. По маневренности Су-27СМ3 несколько уступает Су-35, так как оснащается другими двигателями, но его боевые возможности во многом аналогичны.

В обозримом будущем истребители четвертого поколения продолжат играть ключевую роль в завоевании гсподства в воздухе, так как самолеты следующего уровня, в том числе и широко производимый F-35, еще очень далеки от боевой готовности. Россия в разработке машин поколения "4++" занимает ведущую позицию, резюмирует издание.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Япония
Продукция
AMRAAM
F-15
F-22
F-35
J-11
J-20
Ирбис-Э
МиГ-31
Р-37
Су-27
Су-35
Су-37
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
11.02.2019
Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
17.08.2016
Российский смертоносный истребитель Су-35 лучше американского F-15? (The National Interest, США)
12.01.2015
Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
28.09.2011
Против одних – сверхизбыточно, против других – абсолютно недостаточно
2 комментария
№1
18.03.2020 11:26
Цитата, q
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
Хрень какая то.
Су-30СМ дороже и эффективнее Су-27СМ3... но в рейтинг не вошел.
Су-27СМ3 - это вынужденная дешевая альтернатива более современным и дорогим самолетам.

Что за рейтинг? Или это просто чье то персональное мнение? ... диванная экспертиза журналиста из Российской газеты.
0
Сообщить
№2
18.03.2020 11:58
Цитата, Дмитрий В. сообщ. №1
диванная экспертиза журналиста из Российской газеты.

https://militarywatchmagazine.com/article/no-stealth-but-still-deadly-the-active-fourth-generation-jets-most-dangerous-in-air-to-air-combat
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:43
  • 12
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе