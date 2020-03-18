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Российская газета

Переброска новых подразделений к линии фронта в Ливии попала на видео

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В Ливии противоборствующие стороны продолжают подтягивать к линии фронта новые подразделения. В появившемся на YouTube видеоролике можно увидеть передислокацию боевой техники и личного состава подчиняющегося фельдмаршалу Хафтару батальона "Тарик бин Зияд".

Обычная переброска войск, по сути, превратилась в демонстрацию боевой мощи. Как и в других подобных формированиях, основную массу техники составляют пикапы Toyota. Их где-то около сотни. Причем в начале колонны находятся автомобили, вооруженные малокалиберными зенитными пушками ЗУ-23-2.

Военные эксперты очень скептически оценивают установку таких средств поражения на столь легкое шасси. При стрельбе транспортное средство сильно раскачивается, в результате, большая часть снарядов, как правило, уходит мимо цели.

Больше подошли бы безоткатные орудия и станковые гранатометы, но почему-то они не нашли здесь широкого применения.

И, хотя на некоторых автомобилях видны 14,5-мм пулеметы Владимирова, основным вооружением являются китайские 12,7-мм W85. Это оружие, являющееся продолжением легендарного советского ДШКМ, активно используется во многих военных конфликтах, в том числе в Ливии.

Бронированная техника представлена уже известными бронеавтомобилями Panthera T-6, недавно появившимися в "горячей точке" двухосными INKAS Titan-DS и трехосными INKAS Titan-S 6x6.

На тралах также перевозились тяжелые Al-Mared, Mbombe и средние танки Т-55 и Т-62.

Несмотря на относительное затишье на фронтах, стороны готовятся к активным действиям, которые могут начаться в любое время.



Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Ливия
Продукция
Т-55
Т-62
Компании
Toyota
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