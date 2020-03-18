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Интерфакс-АВН

В Эстонии к контролю на границе привлекают добровольческие военизированные организации

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович

Таллин. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) по согласованию с министерством внутренних дел республики распорядилась привлекать к контролю границы подразделения военизированной организации "Кайтселиит" (Kaitseliit).

"Ясно, что в нынешних условиях чрезвычайного положения и, прежде всего, в связи с ограничением движения как на внешней границе, так и с островами значительно возрастает нагрузка на работников департамента полиции и пограничной охраны. В этих условиях ресурсы государства следует гибко использовать. Привлечение членов "Кайтселиита" уже отрабатывалось на учениях, и в исключительных случаях они уже привлекались в прежние годы", - сообщила Кальюлайд через пресс-службу президента.

Членов организации будут использовать, прежде всего, для поддержки сил полиции и пограничной охраны на границе с Латвией и с закрытыми для посещения эстонскими островами.

Привлечение Сил обороны и "Кайтселиита к деятельности пограничников и полиции производится с согласия президента и по решению правительства.

Правительство Эстонии для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта временно возобновило пограничный контроль и ограничило пересечение внешней и внутренней границы Шенгенской зоны.

В Эстонию смогут въезжать только граждане республики и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, а также иностранцы и иностранные граждане, семьи которых живут в Эстонии. В страну сможет въезжать транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (включая перевозки продуктов и медикаментов).

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