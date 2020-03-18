Вертолеты радиолокационного дозора Ка-31Р переведены на Черноморский флот

Как сообщило 13 марта 2020 года Министерство обороны Российской Федерации, лётчики морской авиации Черноморского флота приступили к тренировочным полётам на вертолёте Ка-31Р.

Вертолет радиолокационного дозора Ка-31Р (бортовой номер "90 красный", регистрационный номер RF-34166) Морской авиации ВМФ России, переданный в состав Черноморского флота, март 2020 года (с) кадр репортажа телеканала "Звезда"

В рамках подготовки экипажей к управлению Ка-31Р лётчик-инструктор проводит учебные полёты совместно с обучаемыми на первом этапе - за штурвалом, а затем на месте штурмана, предоставляя обучаемому возможность приобретения самостоятельных навыков пилотирования.

В ходе полётов вертолётчики отрабатывают рулёжку, взлёт, управление вертолётом, использование радиолокационной станции, а также посадку Ка-31Р.

Следующим этапом подготовки лётного состава станет выполнение тренировочных полётов со взлётами и посадками на вертолётную палубу корабля, выполняющего задачи в море, как стоящего якоре, так и на ходу.

В связи с существенными отличиями Ка-31Р от Ка-27 и Ка-29 на Черноморском флоте разработана программа переобучения действующих экипажей вертолётов морской авиации на новый тип летательного аппарата, а мероприятия по обучению лётчиков включены в план боевой подготовки флота.

Кроме лётного состава новую технику осваивает и технический состав, который проводит предполётную подготовку вертолёта перед вылетом.

Ранее, 26 февраля 2020 года пресс-служба Южного военного округа сообщала о том, что зкипаж вертолета-разведчика Ка-31Р из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) выполнил практические полеты с палубы фрегата "Адмирал Макаров" в акватории Чёрного моря.

В соответствии с полётным заданием вертолётчики во взаимодействии с экипажем фрегата отработали действия по выполнению взлётов и посадок на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре.

В рамках выполнения задач по предназначению экипаж Ка-31Р отработал взаимодействие с личным составом разведывательного поста фрегата по обмену разведданными.

Также с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолёта.

Всего в ходе тренировки экипаж вертолета Ка-31Р совершил порядка 20 взлётов и посадок на палубу корабля.

Комментарий bmpd. Такм образом, речь идет о передаче в состав 318-го отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации Черноморского флота на аэродроме Кача двух единственных в составе Морской авиации ВМФ России вертолетов радиолокационного дозора Ка-31Р (красные бортовые номера "90" и "91", заводские номера 5232004162714 и 5232004164702).

Данные два вертолета Ка-31Р (Ка-252РЛД) были построены для ВМФ России на ОАО "Кумертасское авиационное производственное предприятие" (КумАПП) по контракту с Министерством обороны России от 20 ноября 2008 года стоимостью 908,476 млн. рублей, став первыми и единственными серийными Ка-31Р в составе Морской авиации ВМФ России. Оба вертолета были сданы КумАПП только в 2012 году, и до последнего времени, по известным данным, они входили в состав 849-го Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ в Ейске, при этом фактически по большей части находились на аэродроме Североморск-1 на Северном флоте. Хотя основным навзначением данных вертолетов считалось применение в составе авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", однако ввиду длительного ремонта этого корабля с неясным сроком его завершения, эти вертолеты, видимо, теперь передали из 859-го Центра в состав Морской авиации Черноморского флота.

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