Haber7 (Турция): заявление России о Турции! Сигнал об С-400 и Су-35

Несмотря на давление со стороны США, Анкара не только не отказалась от С-400, но и согласовывает поставку дополнительной партии. Стороны обсуждают также возможность покупки Турцией СУ-35. Читатели, неравнодушные к проблемам вооружения, все чаще задаются вопросом, почему их страна не может произвести собственные системы ПВО.

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев в интервью российским СМИ отметил: "Вопрос о поставке дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю".

Нет никаких оснований говорить, что тему "зачехлили" или она не на повестке, подчеркнул Шугаев. "Еще раз повторяю, никто этот вопрос не снимал", - сказал глава ФСВТС.

"Турция может принять участие в производстве"

Шугаев также сообщил, что в рамках нового процесса поставок, по которому идут переговоры, Турция может принять определенное участие в производстве.

"Опцион предполагает определенное участие Турции в производственном процессе, - рассказал Шугаев. - Я бы назвал это так. Но каких-то деталей я бы сейчас тоже раскрывать не стал. Я не хочу анонсировать то, что до конца еще не решено".

Такое сотрудничество не причинит ущерба национальной безопасности России, отметил Шугаев. Россия действует осознанно со всех сторон и понимает, что такого рода сотрудничество должно быть взаимовыгодно и при этом не противоречить национальным интересам, подчеркнул он.

"Турция пока не обратилась с заявкой на Су-35"

Шугаев коснулся также вопроса о возможной поставке Су-35 Турции: "Переговоры по этому вопросу ведутся, но не очень активные. Они носят скорее уточняющий, технический характер. Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу. Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет. Пока заявки на этот самолет от Турции нет".

Комментарии читателей:

россия вон: На каком еще основании Россия ждет чего-то от Турции? Разве не они причина гибели наших военных и мирных жителей в Сирии? Разве они до сих пор не продолжают в том же духе? Как они смеют рассчитывать, что Турция что-то у них купит? Ага, конечно.

хакан йылмаз: Давайте больше ничего не будем покупать, русские поступили по-свински, давайте совершенствовать то, что мы получили.

кахраманмараш.: Мы не должны прерывать диалог ни с одной страной, пока это в интересах нашего государства. Если Аллах позволит, прекрасные люди моей родины сделают вооружения еще лучше.

Неджи: Самое время купить что-нибудь у русских, поскольку доходы от нефти падают. Они говорят: "Если хотите, мы можем продать вам и самолеты". Подходящий момент приобрести вооружения по приемлемым ценам. Конечно же, если мы будем хорошо торговаться.

Хамди: Друзья, кто-нибудь понимает эту Россию? В Сирии она делает наших военных мучениками, создает нам проблемы и при этом говорит: "Купи у нас ракеты, самолеты".

Комментарий: Хамди, как США.

Мемо: Хамди, Россия и Сирия - союзники, они отказываются принимать западную гегемонистскую оккупацию. Хотят сохранить прежнюю Сирию и порты для России. Вместе с Турцией они становятся сильнее перед Западом. Но они также против того, чтобы Турция требовала свою долю. Поэтому сейчас складывается такая противоречивая картина.

Селим Асаф: Я бы на месте нашего вождя позвонил Трампу, спросил: "Ты отдашь нам наши F-35?", - дал срок 15 дней, иначе мы будем первым членом НАТО, купившим российские Су-35. США потеряют имидж и долю на рынке. Если поставить срок и потребовать письменного ответа, США пойдут на попятную. Не пойдут - тогда самое время заказать и купить Су-35. Нужно заказать как минимум штук 40.

Али: Давайте купим Су-35 и Су-57 порядка 10-20. Закупим немного F-35, если получится. Потом изучим все эти самолеты и выведем на самый высокий уровень наши средства радиоэлектронной борьбы. Создать свой военный самолет гораздо ценнее, чем купить самый лучший военный самолет.

Хакан: Мне кажется, Россия утратила доверие к себе. Совместное производство и все такое - сказки. Давайте совершенствовать свои ракетные системы "Хисар" (Hisar).

Хасан: С-400 у нас, а контроль над их использованием у русских… Какой позор…

Мухаммет: Хасан, контроль над использованием тоже у нас, копни поглубже.

Осман: Хасан, постойте, говорят, что только в апреле системы вступят в строй, к тому же есть такие тонкие моменты, как программное обеспечение. Как просто сотрясать воздух пустой болтовней, когда турецкая начинка еще не установлена. Погоди, разберись, потом комментируй.

дениз: Хасан, позор - это твоя клевета.