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Независимое военное обозрение

Вашингтон уже открыто угрожает Багдаду

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Госсекретарь США Майкл Помпео. Фото Chip Somodevilla/Getty Images
Госсекретарь США Майкл Помпео. Фото Chip Somodevilla/Getty Images.

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил иракскому правительству, что Пентагон предпримет военные действия в ответ на ракетные удары по местным базам, где размещаются военнослужащие США, говорится в записке, опубликованной в понедельник Государственным департаментом. В воскресенье американский госсекретарь провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Аделем Абдул Махди, это случилось как раз на следующий день после того, как на базу Аль-Таджи, расположенную к северу от Багдада, упали 33 реактивных снаряда от БМ-13 («Катюша»). Напоминаем, что перед вышеупомянутым обстрелом бомбардировщики ВВС США, нанесли удар по строящемуся гражданскому аэропорту близ города Кербела, населенного преимущественно шиитами. Кроме того, атаке с воздуха подверглась одна из баз шиитского ополчения «Хизбалла» в восточной Сирии, неподалеку от иракской границы, там погибли 18 шиитских боевиков.

Сейчас в Ираке находится примерно 6 тыс. американских военнослужащих, вскоре этот контингент будет усилен подразделениями 101-ой воздушно-десантной дивизии. Продолжается развертывание батарей Patriot и систем C-RAM на базах близ Багдада. Напряженность в регионе возрастает. Весьма вероятно, что в ближайшее время здесь начнутся боевые действия между войсками коалиции и шиитским ополчением. Кстати, последние, обещали начать изгнание американцев из страны еще 15 марта.

Иракский генерал-майор Ташин Fль-Хафаджи, представитель объединенного оперативного командования Ирака, органа, созданного для организации взаимодействия между вооруженными силами США и иракскими силами безопасности, объявил в воскресенье о приостановлении всего сотрудничества и совместных операций с иностранными силами под руководством США. И это может означать все что угодно. Нельзя отрицать и вероятность возникновения военного конфликта между Ираком и США. Во всяком случае, американские офицеры уже открыто заявляют, что считают врагом своих бывших союзников – иракскую армию ( формировалась на основе шиитского ополчения).

Нервозную обстановку усугубляет начавшаяся в Ираке и свирепствующая в Иране пандемия коронавируса.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Ирак
Иран
Сирия
США
Продукция
Patriot ЗРК
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