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Деловая газета "Взгляд"

Россия опровергла отказ Индонезии от покупки Су-35

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Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Индонезия официально не отказывалась от покупки у России многофункциональных истребителей Су-35, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Никакого официального отказа нет, никто нам никаких бумаг на этот счет не присылал и устно не сообщал, поэтому я думаю, что это плохо проверенная информация. Надеемся, что этот контракт будет реализован, тем более что Индонезия заинтересована в приобретении этой машины", – передает его слова РИА "Новости".

Он также сообщил, что Россия рассчитывает на продолжение закупок Китаем Су-35, передает ТАСС.

"Очень надеюсь, что мы продолжим наши взаимоотношения на поставку Су-35, о которых мы с вами говорили, потому что определенное количество машин было закуплено. Я надеюсь, что мы и эту тему продолжим", – сообщил Шугаев.

Говоря о возможности покупки Индией дополнительной партии фронтовых истребителей МиГ-29, он высоко оценил вероятность такой сделки.

"Есть высокая вероятность того, что будет дополнительный заказ на МиГ-29", – сказал Шугаев.

Глава ФСВТС также сообщил, что у России хорошие шансы по участию в индийском тендере на закупку 110 истребителей, который в ближайшее время объявят. Россия планирует участвовать в этом тендере с МиГ-35.

Кроме того, сообщил Шугаев, ВС Индии приняли решение купить еще 400 российских танков Т-90С, производящихся в этой стране по российской лицензии.

"Мы в прошлом году подписали лицензионное соглашение дополнительное на продление лицензии до 2028 года, еще на 400 штук", – сказал Шугаев.

Также, заявил он, у России хорошие шансы на победу в индийском тендере на строительство подводной лодки с воздухонезависимой энергоустановкой (ВНЭУ).

"Есть хороший задел и большие очень шансы выиграть тендер по поставке и производству подводной лодки с ВНЭУ", – сказал он, отметив, что конкуренты в этом тендере – немецкие и французские производители. Однако у России большое преимущество в том, что она предлагает Индии совместное производство ВНЭУ.

"То есть они получат компетенцию", – отметил Шугаев.

Он рассказал, что в прошлом году Россия заключила контракты на поставку продукции военного назначения на 17 млрд долларов.

"Впервые Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров оружия в прошлом году", – сказал глава ФСВТС. Крупнейшими импортерами стали также Индия, Китай и Египет, а пятая страна официально не называется.

После состоявшегося в октябре в Сочи саммита "Россия-Африка", добавил Шугаев, Россия подписала оружейные контракты со странами континента на общую сумму в 1 млрд долларов.

"Наш портфель заказов пополнился на одну большую, как говорят, единицу – то есть на миллиард долларов с африканскими странами, то есть мы подписали контрактов вот на такую сумму, и это очень хороший показатель", – сказал он.

На прошлой неделе Bloomberg написало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов.


Сергей Гурьянов

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