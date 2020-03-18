Войти
ЦАМТО

BAE Systems поставит дополнительные боеприпасы BONUS СВ США

489
0
0
M-777_bd
Гаубица M-777. Фото: wn.com.

ЦАМТО, 17 марта. Британская BAE Systems сообщила о закупке командованием Сухопутных войск США дополнительной партии усовершенствованных 155-мм снарядов BONUS, которые компания производит совместно с французской Nexter.

Контракт заключен через Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA). Работы в рамках данного соглашения должны начаться сразу же после его подписания, а к поставкам планируется приступить в 2021 году. Количество закупаемых боеприпасов и стоимость контракта не раскрываются, однако ранее издание Jane's Defence Weekly со ссылкой на свои источники сообщало о намерении СВ США тремя траншами приобрести до 3141 снаряда. В конце 2018 года планировалось закупить первые 500 боеприпасов, а в 2019 и 2020 гг. – еще две партии.

Сертифицированная СВ США последняя версия BONUS предназначена для легких буксируемых гаубиц M-777 и самоходных установок M-109 СВ США. Боеприпас обеспечит поражение тяжелобронированных целей противника. По заявлению разработчика, BONUS значительно эффективнее традиционных боеприпасов, поскольку несет два самоприцеливающихся боевых элемента (СПБЭ), оснащенных датчиками, позволяющими самостоятельно вести поиск и уничтожать цели в радиусе 32 тыс. кв. м.

Как сообщал ЦАМТО, 155-мм снаряд BONUS Mk.2 разработан совместно компаниями BAE Systems и Nexter Munitions. Производство осуществляется на предприятии BAE Systems в Карлскоге (Швеция) с использованием компонентов, поставляемых французской компанией. Ранее боеприпасы BONUS также были проданы ВС Финляндии, Франции, Норвегии и Швеции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
США
Финляндия
Франция
Швеция
Продукция
M109
Компании
BAE Systems
M777
Nexter
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
22.12.2017
Норвегия закупает южнокорейские 155-мм самоходные гаубицы К9
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
26.12.2012
Предложения по модернизация боевых машин на AUSA 2012
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:43
  • 12
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе