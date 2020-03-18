BAE Systems поставит дополнительные боеприпасы BONUS СВ США

ЦАМТО, 17 марта. Британская BAE Systems сообщила о закупке командованием Сухопутных войск США дополнительной партии усовершенствованных 155-мм снарядов BONUS, которые компания производит совместно с французской Nexter.

Контракт заключен через Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA). Работы в рамках данного соглашения должны начаться сразу же после его подписания, а к поставкам планируется приступить в 2021 году. Количество закупаемых боеприпасов и стоимость контракта не раскрываются, однако ранее издание Jane's Defence Weekly со ссылкой на свои источники сообщало о намерении СВ США тремя траншами приобрести до 3141 снаряда. В конце 2018 года планировалось закупить первые 500 боеприпасов, а в 2019 и 2020 гг. – еще две партии.

Сертифицированная СВ США последняя версия BONUS предназначена для легких буксируемых гаубиц M-777 и самоходных установок M-109 СВ США. Боеприпас обеспечит поражение тяжелобронированных целей противника. По заявлению разработчика, BONUS значительно эффективнее традиционных боеприпасов, поскольку несет два самоприцеливающихся боевых элемента (СПБЭ), оснащенных датчиками, позволяющими самостоятельно вести поиск и уничтожать цели в радиусе 32 тыс. кв. м.

Как сообщал ЦАМТО, 155-мм снаряд BONUS Mk.2 разработан совместно компаниями BAE Systems и Nexter Munitions. Производство осуществляется на предприятии BAE Systems в Карлскоге (Швеция) с использованием компонентов, поставляемых французской компанией. Ранее боеприпасы BONUS также были проданы ВС Финляндии, Франции, Норвегии и Швеции.