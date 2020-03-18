Войти
Военно-промышленный курьер

«Воздушный штаб звездных войн» с пропеллером

405
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны получит сверхзащищенный воздушный штаб. На базе новейшего вертолета Ми-38 создадут командный пункт, неуязвимый для ракет.

Уберегать его от противника будет обновленная версия уникального комплекса «Витебск». Новинка легко обнаруживает пуск боеприпаса или работу радара. Также она ставит радиоэлектронные помехи, отстреливает специальные тепловые пиропатроны и ослепляет ракеты лазером. Такая мощная защита для воздушного штаба Ми-38 крайне необходима. Ведь с его борта в режиме реального времени можно управлять целыми армиями.

Как сообщили «Известиям» источники в российском военно-промышленном комплексе, ожидается, что воздушный командный пункт должен быть готов к весне следующего года. 

Он сможет в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий, координировать действия разных родов войск в масштабах округа или межвидовой группировки. Для этого ВКП оснастят самой современной автоматизированной системой управления. Новинка уже получила неофициальное название — «воздушный штаб звездных войн».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-38
Похожие новости
18.03.2020
Штабный вариант: на базе Ми-38 создадут воздушный командный пункт
18.03.2020
Вертолёт - воздушный штаб на базе Ми-38 будет готов через год - СМИ
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
12.11.2018
Десантный Ми-38Т совершил первый полёт
18.12.2017
Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:43
  • 12
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе