«Воздушный штаб звездных войн» с пропеллером

Минобороны получит сверхзащищенный воздушный штаб. На базе новейшего вертолета Ми-38 создадут командный пункт, неуязвимый для ракет.

Уберегать его от противника будет обновленная версия уникального комплекса «Витебск». Новинка легко обнаруживает пуск боеприпаса или работу радара. Также она ставит радиоэлектронные помехи, отстреливает специальные тепловые пиропатроны и ослепляет ракеты лазером. Такая мощная защита для воздушного штаба Ми-38 крайне необходима. Ведь с его борта в режиме реального времени можно управлять целыми армиями.

Как сообщили «Известиям» источники в российском военно-промышленном комплексе, ожидается, что воздушный командный пункт должен быть готов к весне следующего года.

Он сможет в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий, координировать действия разных родов войск в масштабах округа или межвидовой группировки. Для этого ВКП оснастят самой современной автоматизированной системой управления. Новинка уже получила неофициальное название — «воздушный штаб звездных войн».