Поступить на военную службу можно будет по интернету

Министерство обороны России продолжает развивать информационно-телекоммуникационные сервисы. На этот раз упростить жизнь военные решили потенциальным контрактникам.

Отныне им не придется обивать пороги военкоматов. Для подачи документов и даже для выбора будущей службы теперь понадобится только подключенный к интернету компьютер.

Как сообщили в военном ведомстве, личный кабинет гражданина, расположенный на официальном сайте Минобороны, получил новые функции.

«Каждый желающий может удаленно обратиться по вопросу поступления на военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ. Решившие связать жизнь с армией граждане смогут направить первичный пакет документов в пункт отбора на военную службу по контракту, не выходя из дома. Это облегчит возможность поступления на службу проживающим в удаленных населенных пунктах», - разъяснили в Минобороны России.