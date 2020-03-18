Войти
Военно-промышленный курьер

Поступить на военную службу можно будет по интернету

466
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны России продолжает развивать информационно-телекоммуникационные сервисы. На этот раз упростить жизнь военные решили потенциальным контрактникам.

Отныне им не придется обивать пороги военкоматов. Для подачи документов и даже для выбора будущей службы теперь понадобится только подключенный к интернету компьютер.

Как сообщили в военном ведомстве, личный кабинет гражданина, расположенный на официальном сайте Минобороны, получил новые функции. 

«Каждый желающий может удаленно обратиться по вопросу поступления на военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ. Решившие связать жизнь с армией граждане смогут направить первичный пакет документов в пункт отбора на военную службу по контракту, не выходя из дома. Это облегчит возможность поступления на службу проживающим в удаленных населенных пунктах», - разъяснили в Минобороны России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
06.12.2019
Рашид Нургалиев: Вашингтон претендует на мировое господство в киберпространстве
02.02.2018
ААК "Прогресс": 10 лет в холдинге "Вертолеты России"
16.09.2016
Минобороны РФ будет вести онлайн-трансляцию обстановки в Алеппо
15.09.2016
Многоцелевую АПЛ 5-го поколения планируется разработать до 2020 года
25.05.2010
ЦНТУ "Динамика": Липецкий авиацентр впервые получил тренажер экипажа самолета Су-34
20.03.2009
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭТИ СЛОВА НЕРЕДКО ЗВУЧАТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОДУКЦИИ ОАО "НИИРП"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:43
  • 12
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе