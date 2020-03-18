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В ВУЗы возвращаются «военные кафедры»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Обучение в новых военных учебных центрах РФ, один из которых создается при Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Дальрыбвтуз) во Владивостоке, будет приравнено к прохождению службы по призыву.

Выпускники гражданских вузов, где есть такие центры, смогут после обучения получить младшее флотское звание «матрос» или воинское звание сержантского состава «старшина» с зачислением в запас, сообщили ТАСС в пресс-службе втуза.

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании министерской коллегии 20 ноября 2019 года сообщил, что новые военные учебные центры могут появиться в вузах Архангельска, Кемерова и во Владивостоке. Распоряжение о создании таких центров подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточнено, что обучение будет организовано методом «военного дня», что предусматривает учебные занятия, тренировки, мероприятия организационной, воспитательной работы и самостоятельную подготовку. Военный учебный центр Дальрыбвтуза будет ежегодно набирать 108 человек и готовить их по трем военно-учетным специальностям: «Штурманские радиолокационные средства», «Кораблевождение и зрительная связь» и «Корабельное электрооборудование».

Первый набор слушателей начнется этой осенью, он будет проведен среди студентов втуза, обучающихся преимущественно по родственным программам бакалавриата и специалитета.

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Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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