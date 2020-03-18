«Старые Железнобокие» вооружились «коронавирусом»

Американские военные шутят на «медицинскую» тему. Вчера, 16 марта, пресс-служба 1-й танковой дивизии США на своём официальном Twitter-аккаунте разместила фото гаубицы M109A6 Paladin по имени Coronavirus.

Многие знают танки под именами Rudy и Fury. Но времена меняются, как и имена бронетехники. Если танки под названиями Chuck Norris и Baby Yoda вызывают улыбку, то боевая машина с именем собственным Coronavirus кого-то может повергнуть в шок. Но армейский цинизм не имеет границ, и САУ с таким названием уверенно несёт службу в 1-й танковой дивизии США, также известной как «Старые Железнобокие» (Old Ironsides).

Гаубица M109A6 Paladin по имени Coronavirus Источник изображения: twitter.com/1stArmoredDiv

САУ M109 была разработана в 50-е годы и серийно выпускается с 1962 года, неоднократно модернизируясь. Впервые машина вышла на поле боя во время Вьетнамской войны и впоследствии применялась почти во всех конфликтах, в которых принимали участие американские военные. Помимо этого, M109 стала базовой САУ многих армий НATO, а также в больших количествах поставлялась странам, не являющимся членами этого блока.

Базовым вооружением самоходки является 155-мм гаубица M126, из которой можно стрелять различными типами снарядов, начиная от «болванок» и заканчивая «умными» снарядами с GPS-наведением. Алюминиевая катаная броня обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков снарядов полевой артиллерии. Максимальная скорость машины – 56 км/ч, запас хода – 350 км. Производство модификации M109A6 было начато в 1990 году, а в 1992 году её приняли на вооружение американской армии. Ключевыми изменениями M109A6 по сравнению с предыдущей версией САУ стали новая башня с улучшенной броневой защитой и внутренней обшивкой из кевлара, а также новое, более точное орудие M284. Кроме того, в M109A6 установлена автоматизированная система управления, бортовой баллистический вычислитель и навигационная система, обеспечивающая автоматическое наведение орудия.