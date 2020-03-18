Индия купит 400 российских танков Т-90С

Вооруженные силы Индии приобретут еще 400 российских танков Т-90С. Эти машины производят в стране по лицензии.

Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в 2019 году подписали дополнительное лицензионное соглашение на выпуск танков в Индии до 2028 года. Дели может рассчитывать на 400 Т-90С.

"РГ" уже сообщала о том, что Индия намерена обновить свой парк бронетанковой техники, основу которого составляют Т-72М1 и Т-90С. Последних - порядка одной тысячи.

Т-90С - основной боевой танк российского производства. Основное вооружение танка - гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров повышенной точности с встроенной системой выверки и быстроразъемным стволом. Т-90С имеет непревзойденную четырехуровневую защиту: низкий силуэт и малую площадь бортовых и лобовых проекций, комплекс оптико-электронного подавления, многослойную броню, универсальную динамическую защиту.

Светлана Цыганкова