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Российская газета

Индия купит 400 российских танков Т-90С

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженные силы Индии приобретут еще 400 российских танков Т-90С. Эти машины производят в стране по лицензии.

Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что в 2019 году подписали дополнительное лицензионное соглашение на выпуск танков в Индии до 2028 года. Дели может рассчитывать на 400 Т-90С.

"РГ" уже сообщала о том, что Индия намерена обновить свой парк бронетанковой техники, основу которого составляют Т-72М1 и Т-90С. Последних - порядка одной тысячи.

Т-90С - основной боевой танк российского производства. Основное вооружение танка - гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров повышенной точности с встроенной системой выверки и быстроразъемным стволом. Т-90С имеет непревзойденную четырехуровневую защиту: низкий силуэт и малую площадь бортовых и лобовых проекций, комплекс оптико-электронного подавления, многослойную броню, универсальную динамическую защиту.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Персоны
Шугаев Дмитрий
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