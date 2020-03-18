Российские «Буяны» станут опаснее

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 (шифр «Буян-М») получат «умные» мины-роботы, позволяющие отследить «своих» и «чужих», а затем поразить противника, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Газета пишет, что корабли, выступащие носителями ракет «Калибр», смогут выставлять минные ограждения, блокируя судоходство в требуемых регионах. Согласно военному эксперту Дмитрию Болтенкову, в результате этого МРК станут «еще более опасными для противника».

Издание напоминает, что МРК проекта 21631 располагают Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия.

В августе 2019 года МРК «Вышний Волочек» проекта 21631 Черноморского флота Военно-морского флота России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.