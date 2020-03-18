Судно проекта "Морской старт" прибыло из США в Приморье

ЦАМТО, 17 марта. Отправившееся из США в конце февраля сборочно-командное судно плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка в Приморье. Это следует из информации на специализированном сайте мониторинга движения судов marinetraffic.com.

Судно Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич под Лос-Анджелесом 28 февраля.

По данным marinetraffic.com, судно прибыло в Славянку 17 марта в 8:33 местного времени (1:33 мск), передает "РИА Новости".

Согласно графику, гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт", покинувшее Лонг-Бич 2 марта, должно прибыть в Славянку 30 марта.

Как напоминает "РИА Новости", в декабре 2019 года группа S7 сообщила, что Госдеп США дал разрешение на перебазирование комплекса в Россию. Новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока.

Перебазирование самой платформы и сборочно-командного судна было намечено на 2020 год.

По словам гендиректора Славянского судоремонтного завода, заключенный с S7 договор сроком на один год предусматривает ремонт платформы и ее стоянку до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.

По информации "РИА Новости", вопрос о перебазировании проекта на Дальний Восток уже рассматривался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна назывались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге в 2016 году проект продали группе компаний S7, которая намеревалась восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит".

Как напоминает "РИА Новости", в апреле 2018 года S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома. В рамках сделки ей достался весь имущественный комплекс проекта: корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Общая сумма сделки, в том числе вывод из консервации, составляет около 150 млн. долл. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

Последний, 36-й по счету, пуск был произведен с "Морского старта" в 2014 году. После этого плавучий космодром законсервировали из-за ухудшения российско-украинских отношений.