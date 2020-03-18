Войти
ЦАМТО

Судно проекта "Морской старт" прибыло из США в Приморье

528
0
0

ЦАМТО, 17 марта. Отправившееся из США в конце февраля сборочно-командное судно плавучего космодрома "Морской старт" прибыло в порт Славянка в Приморье. Это следует из информации на специализированном сайте мониторинга движения судов marinetraffic.com.

Судно Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич под Лос-Анджелесом 28 февраля.

По данным marinetraffic.com, судно прибыло в Славянку 17 марта в 8:33 местного времени (1:33 мск), передает "РИА Новости".

Согласно графику, гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт", покинувшее Лонг-Бич 2 марта, должно прибыть в Славянку 30 марта.

Как напоминает "РИА Новости", в декабре 2019 года группа S7 сообщила, что Госдеп США дал разрешение на перебазирование комплекса в Россию. Новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока.

Перебазирование самой платформы и сборочно-командного судна было намечено на 2020 год.

По словам гендиректора Славянского судоремонтного завода, заключенный с S7 договор сроком на один год предусматривает ремонт платформы и ее стоянку до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его.

По информации "РИА Новости", вопрос о перебазировании проекта на Дальний Восток уже рассматривался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна назывались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге в 2016 году проект продали группе компаний S7, которая намеревалась восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты "Зенит".

Как напоминает "РИА Новости", в апреле 2018 года S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома. В рамках сделки ей достался весь имущественный комплекс проекта: корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Общая сумма сделки, в том числе вывод из консервации, составляет около 150 млн. долл. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

Последний, 36-й по счету, пуск был произведен с "Морского старта" в 2014 году. После этого плавучий космодром законсервировали из-за ухудшения российско-украинских отношений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Украина
Проекты
2020-й год
Морской старт
Похожие новости
18.03.2020
В порт базирования: "Морской старт" прибыл из США в Россию
23.10.2019
Машиностроение на грани исчезновения
04.04.2019
Восточный переворот
20.02.2016
Неколокольные интересы России
29.07.2013
Блеск и нищета судпрома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:43
  • 12
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе