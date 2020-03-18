ЦАМТО, 17 марта. Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее. Так на одном из самых популярных конкурсов – на "Танковом биатлоне" – увеличится количество мишеней для поражения из пушки танка, прорабатываются несколько вариантов ведения огня. Появятся образцы новых танков.

В конкурсе "Авиадартс" в номинации истребительная авиация будет включен элемент "маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары".

На конкурсах "Отличники войсковой разведки", "Морской десант", "Десантный взвод" и "Полярная звезда" включен рукопашный бой.

Увеличена до 320 км протяженность маршрута конкурса "Военное ралли", который пройдет по территории двух государств: России и Монголии.

Изменения в правила конкурсов вносятся для их усложнения и повышения зрелищности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.