Войти
ЦАМТО

Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее

617
2
+1
АрМИ-2018
АрМИ-2018.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСC

ЦАМТО, 17 марта. Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее. Так на одном из самых популярных конкурсов – на "Танковом биатлоне" – увеличится количество мишеней для поражения из пушки танка, прорабатываются несколько вариантов ведения огня. Появятся образцы новых танков.

В конкурсе "Авиадартс" в номинации истребительная авиация будет включен элемент "маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары".

На конкурсах "Отличники войсковой разведки", "Морской десант", "Десантный взвод" и "Полярная звезда" включен рукопашный бой.

Увеличена до 320 км протяженность маршрута конкурса "Военное ралли", который пройдет по территории двух государств: России и Монголии.

Изменения в правила конкурсов вносятся для их усложнения и повышения зрелищности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
05.08.2019
Армейские международные игры начинаются на территории 10 государств
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
01.02.2016
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году
31.12.2015
Военные игры 2015
18.08.2015
В подмосковном Алабине завершились первые Армейские международные игры
14.07.2015
На сайте Минобороны открыт интерактивный раздел о проведении первых в истории ВС РФ Армейских международных игр-2015
2 комментария
№1
18.03.2020 12:58
Цитата, q
Появятся образцы новых танков.
   Ну очень интересно, это каких новых танков?  Откуда  они их возьмут или может быть Т-14 выпустят  на биатлон?  На параде уже однажды опозорилась, давайте еще попробуем и на биатлоне.
0
Сообщить
№2
18.03.2020 13:50
Поглядим увидим. Всё равно изменения приветствуются.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:43
  • 12
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе