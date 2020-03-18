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Военное обозрение

ВВС США намерены заменить MQ-9 Reaper более дешёвым беспилотником

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Источник изображения: U.S. Air Force

Военно-воздушные силы США задумались о замене стоящих на вооружении разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper по причине их не способности преодолевать современные системы ПВО. В качестве замены будут рассматриваться различные варианты беспилотников, в том числе и коммерческие. Об этом пишет издание Defense News.

Командование ВВС США рассматривает вопрос снятия с вооружения MQ-9 Reaper из-за их уязвимости для современных средств ПВО. Беспилотник, являющийся более 20 лет основным дроном американских ВВС на Ближнем Востоке, планируется заменить более дешевым аппаратом.

Жнец был отличной платформой для нас. Четыре миллиона летных часов, просто неоспоримое превосходство при ударах по наземным объектам. Однако он не приспособлен к эксплуатации в условиях современной системы противовоздушной обороны. Они легко сбиваются

- заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, добавив, что ВВС США рассматривает замену MQ-9 Reaper более дешевыми многоразовыми беспилотниками, которые "не жалко потерять".

Отметим, что первый полет беспилотника MQ-9 Reaper состоялся 2 февраля 2001 года. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем. По данным General Atomics, Reaper, ставший основным ударным БПЛА США, имеет продолжительность полета более 27 часов, максимальную скорость до 400 км/ч и крейсерскую до 250 км/ч, потолок до 15 км и грузоподъемность 1740 кг при 6 точках подвески.

MQ-9 оснащен отказоустойчивой системой управления полетом и трехкратным резервированием архитектуры системы авионики. Способен нести ракеты с ГСН Hellfire и управляемые бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением, а также GBU-38 со спутниковым наведением.

Разведывательно-боевые БПЛА MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран.

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