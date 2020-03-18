Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС

На зарубежные комплектующие приходится не менее 20 процентов микроэлектроники производимых в настоящее время спутников российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщил в Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В целом с 2017 года доля применяемой "Роскосмосом" отечественной микроэлектроники категории space в наших новых спутниках выросла с 53 до 80 процентов», — заявил менеджер. По его словам, существенно велика доля российской микроэлектроники в спутниках «Глонасс-К1».

В апреле 2018 года гендиректор предприятия-производителя спутников «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.