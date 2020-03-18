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Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС

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Космический аппарат «Глонасс-М»
Космический аппарат «Глонасс-М».
Источник изображения: Изображение: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

На зарубежные комплектующие приходится не менее 20 процентов микроэлектроники производимых в настоящее время спутников российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщил в Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В целом с 2017 года доля применяемой "Роскосмосом" отечественной микроэлектроники категории space в наших новых спутниках выросла с 53 до 80 процентов», — заявил менеджер. По его словам, существенно велика доля российской микроэлектроники в спутниках «Глонасс-К1».

В апреле 2018 года гендиректор предприятия-производителя спутников «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
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Рогозин Дмитрий
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1 комментарий
№1
18.03.2020 09:21
Цитата, q
доля применяемой "Роскосмосом" отечественной микроэлектроники категории space
Рогозин говорит о той электронике, где импортозамещение выше. А про другую импортную электронику он "запамятовал".
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