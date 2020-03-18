Войти
Интерфакс-АВН

Боеспособность стратегических ракетных комплексов "Ярс" проверяется на учениях под Иркутском

460
0
0
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Возможности подвижных грунтовых ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" сохранять боеспособность в условиях реальных боевых действий проверяются на учениях, которые идут в Иркутской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Подразделения отработают несколько десятков вводных. В том числе - направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого ПГРК по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований".

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Командующий РВСН Сергей Каракаев расшифровал название межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", в котором кроется и её боевая задача. "Ядерная ракета сдерживания. В этом самом названии как раз и заключается то, в чём его уникальность", - сказал Кракаев в эфире телеканала "Звезда" в декабре прошлого года. "Вообще-то Ракетные войска предназначены не для войны - они предназначены для сдерживания", - отметил военачальник.

По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

В ноябре прошлого года Каракаев сообщил, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.

По его словам, мобильные "Ярсы" вводятся в боевой состав на смену вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".

"На ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское и Новосибирское соединения. В этом году мы закончим работы по постановке на боевое дежурство последнего по счету ракетного полка в Иркутском ракетном соединении", - сказал Каракаев.

Он также сообщил, что на "Ярсы" стационарного базирования перевооружается Козельская дивизия РВСН, на мобильные "Ярсы" - Барнаульская дивизия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК
Ядерный щит
Похожие новости
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
06.06.2016
Глобальная ПРО становится дырявым зонтиком
13.02.2012
Сокращение СНВ как стратегическая уловка
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
19.09.2011
Договор РСМД под прицелом ЕвроПРО
20.12.2010
Комплексы типа "Тополь" составляют 55% от стоящих на вооружении в РВСН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:43
  • 12
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе