Боеспособность стратегических ракетных комплексов "Ярс" проверяется на учениях под Иркутском

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Возможности подвижных грунтовых ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" сохранять боеспособность в условиях реальных боевых действий проверяются на учениях, которые идут в Иркутской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Подразделения отработают несколько десятков вводных. В том числе - направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого ПГРК по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что "одной из самых приоритетных задач стала отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований".

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Командующий РВСН Сергей Каракаев расшифровал название межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", в котором кроется и её боевая задача. "Ядерная ракета сдерживания. В этом самом названии как раз и заключается то, в чём его уникальность", - сказал Кракаев в эфире телеканала "Звезда" в декабре прошлого года. "Вообще-то Ракетные войска предназначены не для войны - они предназначены для сдерживания", - отметил военачальник.

По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

В ноябре прошлого года Каракаев сообщил, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.

По его словам, мобильные "Ярсы" вводятся в боевой состав на смену вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".

"На ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское и Новосибирское соединения. В этом году мы закончим работы по постановке на боевое дежурство последнего по счету ракетного полка в Иркутском ракетном соединении", - сказал Каракаев.

Он также сообщил, что на "Ярсы" стационарного базирования перевооружается Козельская дивизия РВСН, на мобильные "Ярсы" - Барнаульская дивизия.