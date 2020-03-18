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ТАСС

Источник: отправку модуля "Наука" на Байконур перенесут на несколько недель

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" в цехе Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" в цехе Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

По словам собеседника ТАСС, с коронавирусом это никак не связано

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Отправка многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" на космодром Байконур состоится на несколько недель позже из-за продолжающихся комплексных проверок. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Глава Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко в феврале сообщил, что предприятие планирует отправить МЛМ на космодром 19 марта.

"Модуль отправят не 19 марта, а на несколько недель позже, так как понадобится больше времени на завершение всех комплексных проверок аппарата", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что "руководство госкорпорации отдает приоритет качеству выполняемых работ".

Источник также добавил, что задержка никак не связана с введением особого режима в Казахстане на фоне распространения коронавируса.

Запуск "Науки" к Международной космической станции (МКС) ожидается в конце 2020 - начале 2021 года.

О модуле "Наука"

Строительство модуля началось в 1995 году. Планировалось отправить его на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. М. В. Хруничева. Такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

Ранее рассматривалась возможность замены родных баков модуля "Наука", изготовленных около 18 лет назад, на переделанные баки от разгонного блока "Фрегат". Однако в итоге было принято решение о запуске модуля к МКС со своими штатными баками. Изначально сделанные с возможностью многократной заправки, сейчас они могут быть использованы только один раз.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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