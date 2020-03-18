Содружество победит кризис инфраструктурными проектами

Стратегию экономического развития СНГ на десять лет обсудят премьер-министры

В Центре международной торговли в Москве прошел экономический форум «СНГ+мир». В нем приняли участие министры, руководители исполкома СНГ и Евразийской экономической комиссии, представители исполнительной власти.

Участники обсудили международное сотрудничество в экономике, транспортную, социальную и демографическую политику. В дискуссии участвовали вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук, заместитель главы МИДа России Александр Панкин, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

На стратегических сессиях форума обсуждались «Цифровые технологии и финансовые инструменты для эффективной реализации высокотехнологичных проектов», «Развитие международного сотрудничества в области здравоохранения», «Современные тенденции в развитии ТЭК в мировой экономике», другие направления сотрудничества между членами СНГ.

Сегодня уже можно сказать, что процесс похорон СНГ прекратился, заявил председатель исполкома Сергей Лебедев. По его словам, абсолютно нормально, что обсуждаются недостатки Содружества, но не ошибается тот, кто ничего не делает.

«Мы можем говорить о том, что недостатки обусловлены просто объемом работы, большим количеством направлений, по которым сотрудничают государства Содружества, расширяя интеграцию», – пояснил руководитель исполкома. Он также напомнил о том, что международная организация только тогда имеет шанс на существование, на продолжение взаимодействия, когда почувствуют пользу народы, когда будет выгодно государствам. И раз на протяжении почти 30 лет СНГ существует, значит, это нужно всем. Концепция дальнейшего развития Содружества в новой редакции, работа над которой в настоящее время завершается, предусматривает дальнейшее повышение эффективности сотрудничества, адаптацию исполнительных органов к современным реалиям.

Основные ориентиры заложены в проектах новой Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В том, что этот документ будет принят в 2020-м, Сергей Лебедев не сомневается. Таким образом, по его словам, в перспективе планируется, что будут созданы более благоприятные условия для полноценной работы зоны свободной торговли СНГ, развития производственной кооперации, диверсификации структуры товарных потоков и расширения торгового ассортимента, упрощения таможенных процедур, совершенствования транспортных коммуникаций, о чем вновь говорилось на 85-м заседании Экономического совета СНГ.

«Хочу подчеркнуть, что одна из ключевых задач СНГ на перспективу – создание мировых информационно-коммуникационных разработок, совместная реализация проектов по отраслевому внедрению цифровых технологий, расширение доступа к электронным услугам. Решению этих масштабных задач, стоящих перед Содружеством, безусловно, содействуют целевые дискуссионные площадки, такие как сегодняшний форум. Они позволяют привлекать представителей как госструктур, так и бизнеса к проработке и реализации предложений и межгосударственных проектов экономического характера, сообща вырабатывать ориентиры для дальнейшей совместной деятельности на благо наших стран», – добавил Лебедев.

На пленарном заседании форума госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота призвал участников СНГ разрабатывать общие масштабные инфраструктурные проекты, которые помогут справиться с наступлением мирового экономического кризиса.

Как сообщили «Военно-промышленному курьеру» в пресс-службе исполкома Содружества, поддержана инициатива Узбекистана о внесении проекта Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года на рассмотрение очередного заседания Совета глав правительств. Также одобрен проект приоритетных направлений сотрудничества в сфере транспорта до 2030 года, принят план мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики на 2020–2023 годы.

Герман Напольский, корреспондент «ВПК»

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (823) за 17 марта 2020 года