АВН перед марш-броском

Военной науке нужен лидер с кредитом доверия

Академия военных наук (АВН) за четверть века существования выросла в значимый элемент военной организации государства, несмотря на то, что по сей день является не бюджетной, а общественной научно-исследовательской организацией. В то же время создание АВН было одобрено 20 февраля 1995 года президентским указом, что сразу определило ее роль и значение как органа, призванного аккумулировать наиболее передовые (а порой и дискуссионные) тенденции в военной науке.

АВН объединяет ученых силовых структур и оборонной промышленности, а также гражданских специалистов, имеет связи с ведущими научными центрами и организациями страны, СНГ и дальнего зарубежья, с общественными структурами. Значительным событием военно-политической жизни России давно стали научно-практические конференции АВН. В них принимают участие руководители Минобороны и Генерального штаба, представители администрации президента, Федерального собрания, Совбеза РФ, крупные военачальники, ученые, представители ОПК. Основной доклад делает один из руководителей Генерального штаба ВС России, чаще всего сам НГШ. Доклады руководства отдельных видов и родов Вооруженных Сил становятся аналитическим обзором насущных и перспективных проблем военного строительства.

У истоков АВН стояли два крупных военачальника-генштабиста: генерал армии Махмут Ахметович Гареев, возглавивший АВН с момента ее образования, и генерал-полковник Варфоломей Владимирович Коробушин, ставший первым вице-президентом АВН. Несколько лет назад от нас ушел Коробушин. А после недавней кончины президента АВН во всей остроте встал вопрос, кто заменит Махмута Ахметовича и сумеет не только поддержать авторитет академии, который обеспечили ее основатели, но и поднять его на новую высоту в интересах военной науки, всего дела обороны и безопасности России.

“ В июне 1999-го Балуевский поддержал идею и принимал участие в обеспечении марш-броска российских десантников на Приштину ”

Вопрос этот прост и сложен одновременно. В последние годы было ясно: академии необходимы новые импульсы к обновлению и развитию. К Махмуту Ахметовичу все, его знавшие, относились с огромным уважением. Однако годы брали свое, и вопрос о преемнике возник не вчера. Заранее понятно было одно – заменить генерала армии Гареева будет непросто уже потому, что требовалось найти среди выведенных в резерв крупных военно-политических фигур (а выбирать предстояло именно из них) кандидата, способного получить у руководства страны и Минобороны кредит доверия и понимания, которым пользовался Махмут Ахметович. При этом сама ситуация ставит перед новым руководителем АВН задачу повышения роли академии в выработке военно-политической линии России.

В то же время вопрос о президенте АВН можно считать и простым. Если бы сегодня был проведен представительный конкурсный опрос среди военной и оборонно-промышленной общественности, не приходится сомневаться, что подавляющее большинство высказалось бы за бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерала армии Юрия Балуевского. Потомственный военный, он надел погоны в 19 лет – в 1966 году. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. Кирова. Начинал командиром мотострелкового взвода и мотострелковой роты, затем перешел на штабную работу. Пройдя все ее ступени, в 1990 году окончил ВА ГШ им. Ворошилова с золотой медалью и к 1991-му занял должность генерала для особых поручений при заместителе министра обороны СССР.

В послужном списке Балуевского, кроме ряда постов в Генштабе, также служба начальником штаба – первым заместителем командующего Группой российских войск в Закавказье, когда он руководил действиями по локализации грузино-абхазской войны и осетино-ингушского конфликта. В июне 1999 года он поддержал идею и принимал участие в обеспечении марш-броска российских десантников на Приштину. Иными словами, это боевой генерал.

19 июля 2004 года указом президента Российской Федерации он получил назначение начальником Генерального штаба ВС РФ – первым заместителем министра обороны. Одновременно был членом Совета безопасности, начальником Объединенного штаба ОДКБ. Известен как сторонник принятия адекватных мер против размещения в Европе системы ПРО США и один из активных противников военной реформы Сердюкова, внедрения в армию коммерческих структур. 3 июня 2008 года был освобожден от должности начальника Генерального штаба и до 9 января 2012-го занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

Надо сказать прямо: фигура Юрия Николаевича далеко не у всех вызывает симпатию – яркие, самостоятельно мыслящие и действующие люди не устраивают тех, кто является их антиподом. Но кто рискнет заявить, что в нынешней ситуации не нужны именно такие люди, как генерал Балуевский? Да, у него нет ученой степени и звания, однако, во-первых, по уставу АВН это не является формальным препятствием для избрания. Во-вторых, знающие генерала Балуевского высоко ценят его как человека с аналитическим складом ума и научным подходом к проблемам. В то же время Юрий Николаевич по роду своей деятельности, взаимодействуя с государственными, общественными и международными организациями, решал задачи, сходные со стоящими перед президентом АВН. На посту НГШ он руководил в том числе и работой военно-научного комплекса, так что с проблемами военной науки знаком хорошо. А тот факт, что возглавляя Генштаб, он не стал «обеспечивать» себе степени, лишь говорит в его пользу.

АВН с самого начала была тесно связана с мозгом армии – Генеральным штабом. Недаром конференции АВН проводятся в ВА ГШ и на них выступают НГШ, в том числе в свое время и сам Юрий Николаевич. Его избрание президентом Академии военных наук не просто сохранит и укрепит эти связи. Приход Балуевского на пост президента АВН вывел бы сотрудничество с Генштабом на более высокий и конструктивный уровень. Достаточно молодой – 73 года для мастера спорта по лыжным гонкам не возраст, энергичный, легкий на подъем, он, несомненно, стал бы динамичным лидером АВН. Он хорошо известен в войсках, в кругах военной науки, в экспертном сообществе аналитиков, имеет огромный опыт государственной деятельности, сохраняя при этом непоказной демократизм. То есть он может сформировать сильную команду с использованием всего потенциала АВН.

Балуевский известен и как крупный военный теоретик, автор опубликованных в научных журналах программных статей, нередко, к слову, цитируемых. Он глубоко понимает проблемы военной организации России, включая аспекты геополитической стабильности и гарантированного ядерного сдерживания.

Последнее обстоятельство сегодня особо важно. Мировая военно-политическая ситуация складывается так, что исключить любую агрессию против России можно лишь при комплексном подходе к военному строительству с упором на ракетно-ядерные вооружения. В то же время важны и обычные вооружения. Оценить баланс сил, характер и масштаб угроз, определить контуры возможных вариантов будущего и затем выработать конкретные рекомендации – задачи, в решении которых роль АВН может и должна быть весомой. Но для того чтобы благие пожелания реализовались в конкретные работы и результаты, Академии военных наук необходим энергичный, компетентный и авторитетный президент. Генерал армии Балуевский как раз является той фигурой, которой по плечу сохранить преемственность в работе и придать ей динамизм.

Василий Москвин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (823) за 17 марта 2020 года