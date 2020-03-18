«Панцирем» по санкциям

«Армия-2020» обсудит диверсификацию и покажет изделия двойного назначения

В чем особенности очередного форума «Армия»? Какие новинки ВВСТ будут на нем представлены? Об этом иностранным военным атташе рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны генерал-майор Андрей Гончаров.

Форум ведет историю с 2015 года, когда его посетили представители 55 стран. Свою продукцию тогда представляли только российские предприятия. А в прошлом году присутствовало уже 120 государств, 10 зарубежных участников привезли образцы ВВТ. Эти цифры наглядно свидетельствуют о том, что это масштабное мероприятие подтверждает статус одной из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники.

На день больше

Особенности форума в том, что он пройдет одновременно с армейскими международными играми «AрМИ-2020», точнее сказать, с наиболее зрелищной их частью – «Танковым биатлоном». Это позволит участникам ознакомиться с образцами вооружения как на статических площадках, так и в динамике. Такой формат применяется впервые и, как полагают организаторы, повысит привлекательность и эффективность обоих мероприятий.

“ Иностранным делегациям покажут эшелонированную оборону объектов с применением «Панциря-С», «Бука», комплексов противодействия БЛА ”

Вторая особенность в том, что форум продлится ровно неделю – на день дольше, чем раньше. Он пройдет с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук. Для проведения культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий будут задействованы все объекты Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ.

Как подчеркнул генерал-майор Андрей Гончаров, за пять лет показатели форума выросли по числу участников в полтора раза, иностранных делегаций и научно-деловых мероприятий – более чем вдвое, представленных экспонатов – в 3,5 раза. Посещаемость увеличилась шестикратно. В 2019 году на форуме побывали 1 140 783 человека. Интересна статистика по предприятиям-участникам. Их число выросло с 818 до 1316, представленных экспонатов – с 7495 до 27 239.

Если говорить о деталях программы, открытие форума состоится 23 августа. Все начнется с пленарного заседания с приглашением глав иностранных делегаций. 24–26 августа – дни работы для специалистов. 27– 29 августа предназначены для массового посещения.

В павильонах и на открытых площадках, полигоне Алабино и аэродроме Кубинка будут развернуты:

тематическая выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

новейшие и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники;

выставки «100-летие отечественного танкостроения» и «Военное образование».

«В этом году будет расширена и обновлена экспозиция авиационного кластера на аэродроме Кубинка, – отметил Андрей Гончаров. – На ней представят современные и перспективные двигатели, принимаемую на вооружение технику, бортовое радиоэлектронное и навигационное оборудование, авиационные средства поражения».

Планируются увеличение количества и расширение содержания национальных экспозиций.

В демонстрационной части программы форума на полигонах Алабино и Ашулук организуются показы возможностей современных образцов ВВСТ Минобороны РФ, российских и зарубежных предприятий – производителей продукции военного и двойного назначения. В более широком формате представлена летная программа форума на аэродроме Кубинка с участием пилотажных групп ВКС России и других государств.

“ Возможности боевого и специального оружия продемонстрируют в многофункциональном огневом центре ”

Иностранным делегациям в режиме реального времени продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением ЗРПК ближнего действия «Панцирь-С», ЗРК «Бук», комплексов противодействия летательным аппаратам. А те, кто не попадет на место событий, смогут посмотреть трансляцию с полигонов Алабино и Ашулук. В Астраханской области, например, будут проведены боевые стрельбы и пуски средств ПВО для уничтожения тактических и баллистических ракет, а также беспилотников различного класса. На полигоне Алабино продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением средств ПВО и уничтожением БЛА зенитно-пушечным вооружением и стрелковым оружием, средствами РЭБ. В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» пройдет демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия.

В мероприятиях научно-деловой программы – важнейшие вопросы мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, решения проблем в сферах обороны, развития ВТС. Модераторами приглашены известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы.

Планируются встречи и переговоры зарубежных представителей с руководством Минобороны РФ, других федеральных органов исполнительной власти, представителями отечественного ОПК. Состоится конгресс, на котором обсудят диверсификацию оборонных предприятий. Его частью станет расширенная экспозиция продукции двойного и гражданского назначения, выпускаемой предприятиями ОПК, в том числе электронная компонентная база, достижения станкоинструментальной промышленности и отечественных разработчиков программного обеспечения.

Таким образом, на форуме будут созданы все необходимые условия для комфортной и плодотворной работы иностранных партнеров. Их участие послужит укреплению ВТС.

От «Арматы» до «Деривации»

Какими изделиями будет представлен российский ОПК? Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Борис Семакин сказал, что для Рособоронэкспорта работа на форуме имеет особое значение. В 2019 году, например, было проведено более 40 встреч и переговоров с делегациями из 36 стран, что вылилось в ряд контрактов и соглашений с иностранными партнерами. В этом году экспозиция Рособоронэкспорта охватывает все сегменты современного рынка ВВСТ, в частности:

Т-14 и боевая машина поддержки танков Т-15 на платформе «Армата»;

гусеничная БМП нового поколения «Курганец-25»;

колесная бронемашина на платформе «Бумеранг»;

наземный ударный робототехнический комплекс на шасси БМП-3;

линейка самоходных артиллерийских орудий: 152-мм гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», 120-мм орудие 2С40 «Флопс», 80-мм миномет 2С41 «Дроб»;

ЗРК «Витязь»;

57-мм зенитный артиллерийский комплекс «Деривация»;

комплекс борьбы с БЛА.

Понятно, это лишь толика запланированного к показу. Будет выставлено боевое и специальное оружие, возможности которого продемонстрируют в многофункциональном огневом центре парка «Патриот».

ОПК России предлагает партнерам сбалансированную систему вооружения, объединяющую различные виды ВВТ, современные технологии связи, управления, системы контроля обстановки, защиты информации. А также совместные проекты с передачей нашим партнерам передовых технологий. Главное – Россия была и остается, несмотря на санкционное давление, надежным поставщиком систем вооружения.

Было интересно узнать мнение представителей военно-дипломатического корпуса. Удалось поговорить с посланцем Республики Мали – военным атташе старшим полковником Банта Сиси. Он еще в советское время учился в Центре подготовки летного состава (Краснодар), будучи военным летчиком, совершенствовал навыки в Киргизии (Кант)… Говорит, побывал на многих выставках, но о форуме в парке «Патриот» отзывается с особым пиететом. Советская и российская военная техника, которая стоит на вооружении армии Мали, ценится прежде всего за надежность. Поставки по контрактам начались еще в 1961 году. Сегодня там верой и правдой служат наши танки, самолеты, вертолеты. В частности, МиГ-21. Из вертолетов – Ми-17 и современные Ми-24. А также стрелковое вооружение. Сиси заинтересовался нашими системами разминирования, дронами, средствами разведки, борьбы с террористами…

Форуму «Армия-2020», за проведение которого в Минобороны отвечает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ, будет чем удивить посетителей – как российских, так и иностранных.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (823) за 17 марта 2020 года