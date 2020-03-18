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Названы крупнейшие импортеры российского оружия

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия по итогам прошлого года, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев в беседе с радио Sputnik.

«Всего в 2019 году было заключено контрактов на 17 миллиардов долларов», — рассказал он. Кроме Турции, крупнейшими импортерами стали Индия, Китай и Египет. Пятая из этих стран официально не называется.

Как рассказал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, Турция может удерживать свое место в этой пятерке. Одним из крупнейших импортеров страна стала благодаря контракту на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400.

«Это очень дорогой контракт и политически очень заметный», — подчеркнул Коновалов. Он отметил, что контракт по C-400 изменил ситуацию, и сейчас существует перспектива расширения военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией.

Эксперт объяснил это тем, что Анкара не получила американские истребители F-35, поскольку отдали предпочтение C-400. Поэтому сейчас Турция будет рассматривать возможность покупки российских истребителей Су-35. «И тогда Турция будет удерживать свое место в пятерке крупнейших импортеров российского оружия», — сказал он.

В январе сообщалось, что Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Как рассказал член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи, стране необходимы зенитные системы, а «американцы много раз их разочаровывали, не помогая в получении нужных вооружений».

В апреле 2019 года США поставили Турции ультиматум: если Анкара не откажется от С-400, Вашингтон введет против республики санкции и не будет поставлять ей истребители пятого поколения F-35. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в ответ заявил, что в этом случае Турция «найдет, где закупить истребители».

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Страны
Египет
Индия
Ирак
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Шугаев Дмитрий
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