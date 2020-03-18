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РИА Новости

США из-за коронавируса отменили учения в Марокко, Тунисе и Сенегале

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Американские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана.
Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США из-за коронавируса отменили учения African Lion, которые планировалось провести в марте-апреле в Марокко, Тунисе и Сенегале, сообщила пресс-служба Африканского командования США.

"После тщательных размышлений и координации с участниками учений и партнерами принимающих африканских стран, учения африканского командования США African Lion 2020 были отменены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято для сокращения риска для США и стран-партнеров.

Учения African Lion должны были проходить с 23 марта по 4 апреля 2020 года в Марокко, Тунисе и Сенегале.

"Несмотря на то, что African Lion 2020 отменены, планирование на 2021 год продолжается", - отмечается в сообщении.

Командование сообщило, что продолжает работу с международными союзниками и африканскими партнерами для укрепления стабильности и безопасности на континенте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

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Страны
Марокко
Россия
Сенегал
США
Тунис
Проекты
2020-й год
Военные учения
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