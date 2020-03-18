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Военно-промышленный курьер

Самое ценное учебное пособие рассекречено

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Источник изображения: Фото: Алексей Песков

90-летие МАИ отметили «Алмазом»

В советские времена крупнейший авиационный вуз страны назывался красиво, включая в свое имя ордена Ленина и Октябрьской Революции. Теперь все проще: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) – МАИ. 20 марта он отмечает 90-летие своего официального рождения.

Образовавшись из аэромеханического факультета МВТУ, свой нынешний статус МАИ обрел в 1930-м, а первое собственное здание у него появилось три года спустя – ныне корпус № 3, выходящий на Ленинградское шоссе. Традиционная территория института представляет сегодня огромный кампус, включающий помимо факультетских, лабораторных и служебных зданий студгородок и клуб. А еще есть площадки, отошедшие к МАИ в 2015 году после присоединения МАТИ, так что сейчас университет обладает учебной базой в разных районах Москвы и области.

“ Станции программы «Алмаз», созданные для разведки, выводились на орбиту как «Салюты» ”

МАИ находится в передовиках по части вузовской науки, здесь ведутся исследования в самых различных областях: авиа- и двигателестроение, ракетная техника и космические аппараты, энергетика, IT-технологии, причем в работе актуальные, находящиеся на слуху проекты: российско-китайский CR929, МС-21, ПАК ДА, Ил-112, Ка-226 и многие другие. Около трех тысяч студентов обучаются по целевым направлениям ведущих авиастроительных компаний, включая ПАО «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Туполев», ПАО «Ил», корпорация «Иркут», ОДК, «Вертолеты России», «Технодинамика». Специальные программы на английском языке для бакалавриата и магистратуры разработаны для студентов-иностранцев: авиастроение, двигателестроение, ракетно-космические системы, а также системы управления, информатика и электроэнергетика. Как сказал ректор МАИ Михаил Погосян, институт дает возможность выпускникам получать два диплома – непосредственно по специальности и переводчика. Причем из полутора тысяч учащихся-иностранцев представители стран СНГ ныне составляют менее половины, большинство – из 57 стран дальнего зарубежья. Собственно, и российские студенты в процессе обучения отчасти становятся «зарубежными», будучи завязаны на совместные программы обучения с ведущими китайскими вузами.

Отдельно стоит рассказать о Военном институте МАИ, открывшемся на базе военной кафедры в декабре 2018 года. Здесь ведется подготовка офицеров-контрактников для Министерства обороны РФ по самым востребованным специальностям – авиационным, ПВО, РВСН и связанным с деятельностью Космических войск. Как рассказали сотрудники Военного института, офицеры-маевцы в строевых частях играют неофициальные роли «академиков» в силу отличной и разносторонней технической подготовки, а значит, и по карьерной лестнице поднимаются без задержек.

Специально к 90-летию МАИ состоялась презентация экспоната, с которого был снят гриф секретности, – орбитальной космической станции военного назначения «Алмаз», вернее, ее наземного макета, в свое время предназначенного для тренировок отряда военных космонавтов. Станции программы «Алмаз», созданные в первую очередь для разведывательных целей, выводились на орбиту как «Салюты» с порядковыми номерами 2, 3 и 5, а в беспилотном варианте – как «Космос-1870» и «Алмаз-1». Рядом со станцией находятся другие уникальные учебные пособия – корпус спускаемого аппарата «Союз» и ТКС – трехместный транспортный корабль снабжения, рассчитанный на несколько полетов и создававшийся в КБ Владимира Челомея параллельно с «Союзами» Сергея Королева.

Заголовок газетной версии – «Алмазный» юбилей МАИ».


Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (823) за 17 марта 2020 года

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