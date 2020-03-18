ВВС Китая перекрасят весь авиапарк

Военно-воздушные силы НОАК недавно выпустили постановление, обязующее придавать будущим самолетам стандартную окраску, снижающую их заметность. Предполагается, что это даст боевые преимущества машинам, поскольку их будет сложнее обнаружить как невооруженным глазом, так и радаром.

Со слов Global Times, снижение оптической сигнатуры самолетов за счет специальной краски – мировая тенденция развития. Следуют ей и Соединенные Штаты, стремящиеся «вписать» свои летательные аппараты в окружающую среду. Как поясняет китайское издание, необходимо использовать цвета неба, «обычно серого, светло-голубого и серебристого».

Помимо работы в этом направлении с новейшим истребителем J-20, военные с 2018 года экспериментируют с J-16.

J-16, созданный на базе истребителя Су-27, не учитывавшего фактор скрытности, теперь имеет темно-серую окраску вместо своего первоначального голубовато-серого тона и заменил свою оригинальную эмблему ВВС светло-серой маркировкой

- отмечает Global Times.

После серии испытаний с J-20 и J-16 НОАК намерена перекрасить весь авиапарк: истребители, бомбардировщики, транспортники, самолеты специального назначения.