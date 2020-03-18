Как подарок Ленину пошел в серию

Сплав французского с нижегородским испытывали на прочность в Средней Азии и на КВЖД

В использовании готовых инженерных или технических решений нет ничего постыдного – копирование успешного образца экономит время и деньги. Советское танкостроение началось с перелицовки импортных образцов, причем боролись два основных направления.

К концу Первой мировой законодателями танковой моды стала Франция, где создали компоновку, ставшую классической в отличие от бронированных ромбов англичан или «сараев» на гусеницах немецкого пошиба. Легкий Renault FT-17 отлично выполнял задачи, предписанные тогдашней военной мыслью для танков: сопровождение пехоты и прорыв вражеской обороны с прокладыванием проходов в заграждениях из колючей проволоки, зачисткой траншей от живой силы и подавлением пулеметов. О танковых боях речь не шла.

2-я Украинская советская армия захватила в боях 1919 года у белых несколько танков Renault FT-17. Одна из трофейных машин отправилась в Москву в подарок Ленину. Неизвестно, видел ли вождь мирового пролетариата танк, но наркомвоенмор Лев Троцкий, судя по всему, с чудом техники ознакомился. Трофей принял участие в первомайском параде на Красной площади, заложив традицию прохождения военной техники по главной брусчатке страны, а осенью прибыл в разукомплектованном виде и без сопроводительной документации в Нижний Новгород, на завод «Красное Сормово». Там к тому времени накопили изрядный опыт создания сложной техники, включая бронепоезда. Не случайно именно «Красное Сормово» решением Совнаркома и Совета военной промышленности 10 августа 1919 года назначили головным в танковом производстве. В создании первого советского танка задействовались также Ижорский, Путиловский заводы и АМО.

“ МС-1 стал базой для отработки новых конструкторских решений ”

Заказчиком выступало Броневое управление ГВИУ, оно же осуществляло общую координацию.

Руководителем коллектива разработчиков стал инженер Центроброни, комиссар Иван Гаугель. В группу вошли два французских коммуниста с опытом работы на заводах Renaut – Дема и Розье. Кроме танка в Нижний Новгород по личному распоряжению Ленина прислали два броневика Renaut в «облегченном» и «тяжелом» вариантах для изучения решений.

Советские конструкторы столкнулись с проблемами, но к началу сентября 1920 года первый танк был готов. С пушечным вооружением. Пройдя через суровые испытания 13–21 ноября, танк был принят на вооружение. Было выпущено всего 15 машин, собранных фактически вручную. Танк получил название «Рено Русский», хотя можно встретить употребление индексов КС (аббревиатура от «Красное Сормово») и М (малый). Советский первенец внешне походил на французского папашу. Броня противопульная, от 7 до 22 миллиметров. В экипаже – два человека (мехвод и командир-стрелок). Выпуск танка прикратили в марте 1921-го. В серию он не пошел.

Танки предполагалось использовать группами по три машины: пушечный и два пулеметных. Пушкой служило 37-мм морское орудие «Гочкис» или «Пюто», пулеметы были марки «Гочкис». Поздние выпуски первыми в мире получили комбинированное пушечно-пулеметное вооружение. «Рено Русский» состоял в рядах РККА до 1930 года, регулярно появляясь на парадах, после чего использовался в качестве учебной машины.

Первый блин не вышел комом, но советским военным уже было мало возможностей КС. В 1924 году создается Танковое бюро в системе Главного управления военной промышленности. В 1926-м одобрена программа, рассчитанная на три года, общим бюджетом пять миллионов рублей. По ней пехотный танк должен стоить не дороже 18 тысяч рублей (КС обходился вдвое дороже). Решено было начать серийное производство легких танков в тракторной мастерской завода «Большевик» (Ленинград).

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Прототипом стал все тот же Renault FT-17. По тем временам это был хит танковых сил многих стран Европы, он же служил базой для разработки копий. Например, итальянцы создали похожий на него Fiat 3000.

Задача танка – сопровождение наступающей пехоты или кавалерии. Корпус удлинился на метр, что облегчило преодоление траншей. К ноябрю 1927 года было готово промышленное производство танка, получившего индекс Т-18 или МС-1 (малый сопровождения, первый). Выпуск начался в 1928 году, деньги на первые 30 машин дал ОСОАВИАХИМ, он их и получил.

Заводу «Большевик» установили плановое задание на выпуск 108 танков в течение 1928–1929 годов. В апреле 1929-го к производству подключается Мотовилихинский машиностроительный завод, план увеличивают втрое.

МС-1 воюет против среднеазиатских басмачей, участвует в советско-китайском конфликте вокруг КВЖД в 1929 году. Как писал позже Маршал СССР Василий Чуйков, танки стали для китайцев неприятным сюрпризом, особенно с учетом отсутствия у них противотанковых средств. Правда, выявились недостатки, позже исправленные. До 1931 года, когда выпуск прекратили, создали 951 МС-1, до середины 30-х составлявших основу бронетанковых сил СССР. В 1938–1939 годах танк модернизировали, стоявшие в строю машины отремонтировали.

МС-1 вытесняется на обочину более современными и мощными БТ и Т-26, им оснащают танковые школы и учебные роты. Впрочем, МС-1 продолжал эксплуатироваться и как танк, и как неподвижная бронированная огневая точка. Воевал у озера Хасан, участвовал в обороне Москвы. На Дальнем Востоке как опорные точки укреплений МС-1 использовался до пятидесятых.

При модернизации 1938 года калибр орудия увеличился с 37 до 45 миллиметров. Танк потяжелел до 7,25 тонны. Для повышения маневренности применили пружинную подвеску. Впервые в мире на попарно сблокированных опорных катках установили резиновые бандажи. МС-1 стал базой для отработки новых конструкторских решений.

Из него получился Т-12, который затем стал основой для создания первого советского среднего танка Т-24, выпущенного малой серией.

Константин Барановский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (823) за 17 марта 2020 года