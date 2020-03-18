«Электросон» в руку, «Тонус» в жилу

Как оборонное предприятие преуспело в выпуске медицинской техники

В свое время Малоярославецкий приборный завод имел постоянные заказы от военных и соответствующее финансирование. Экономическая ситуация последних лет заставила предприятие, как и многие другие, искать новые рынки. Идей рождалось много, некоторые воплощались в жизнь, но бывало, что талант конструкторов и энтузиазм производственников не находил спроса. Почему такое случалось и как руководство предприятия исправляло ситуацию, «Военно-промышленному курьеру» рассказал Сергей Мелешкин, директор АО «Малоярославецкий приборный завод».

– В 90-е годы да и позже, когда возникли проблемы с переводом производства «на мирные рельсы», предприятие бралось за самые разнообразные заказы. Ныне же основная ваша продукция – три наименования сложных медицинских приборов, которые находятся в серии достаточно давно. Почему отказались от попыток расширить номенклатуру?

“ Автоматические камеры хранения, турникеты выпускались серийно и во многих местах успешно работают по сию пору ”

– Мы хотели бы выпускать более широкий ассортимент, но все дело в рентабельности. Чтобы ее обеспечить, нужно достаточное количество покупателей. Скажем, такая продукция, как автоматы по продаже печатных изданий, малыми партиями попросту не окупается. Когда мы занялись этой тематикой, заказчиком была компания, размещавшая газетные автоматы в метрополитене, и она приобретала их сотнями. А потом по различным причинам это направление бизнеса у нее не пошло, а других покупателей наши автоматы не интересовали. И мы вынуждены были отказаться от производства.

– Из вашего ассортимента что ныне пользуется наибольшим спросом?

– Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.07Ф. Да и остальные приборы – ЭС-10-5 «Электросон» и ДТ-50-3 «Тонус-1» для лечения динамическими токами имеют надежный сбыт.

Наши аппараты используются в физиотерапии, а это такая область медицины, которая опирается на методики лечения, разработанные и утвержденные научно-исследовательскими институтами.

По этим методикам изданы справочники и пособия для больниц, санаториев и профилакториев, имеющих кабинеты физиотерапии. Многие процедуры, описанные в специальной литературе, опираются именно на наши приборы. Медтехника – это своеобразная палочка-выручалочка, обеспечивающая значительную часть наших доходов.

vpk-news.ru

– Какие-то новые проекты есть в планах?

– Наша сильная сторона – своя ниша на рынке, в которой у нас сильные позиции, очерченный круг потребителей, под которых мы подстраиваемся и с которыми активно работаем. Весь технологический процесс производства медицинских аппаратов отлажен. Главное, что у нас есть опыт постановки на производство новой техники, но решения о начале новых проектов необходимо принимать только тогда, когда уверен, что затраты окупятся. Делали мы автоматы газетные и по продаже телефонных карт, автоматические камеры хранения, турникеты – все это выпускалось серийно и во многих местах успешно работает по сию пору. Но окупаемость таких проектов была под вопросом – хорошо, если оказывалась нулевой, куда чаще приходилось фиксировать убытки. Но если появится какой-то интересный и выгодный нам проект, мы готовы за него взяться.

– У вас в производстве сложная электронная техника. Много поставщиков обеспечивают вас комплектующими?

– Кооперация широчайшая – в том же УЗТ порядка полутора тысяч позиций комплектующих и деталей. Это различные радиоэлементы, провода, крепеж и т. д. У нас около двух сотен поставщиков. Есть партнеры и внутри холдинга «Социум». Когда мы столкнулись с тем, что компания, много лет поставлявшая нам пьезоэлементы, прекратила их выпуск, мы обратились в АО «НИИ «Элпа». По нашей просьбе там в кратчайшие сроки разработали и запустили в серию необходимые нам пьезоэлементы. Импортных комплектующих в нашей продукции минимум, основная часть отечественного производства. Печатные платы для наших изделий заказываем в Рязани. Многое делаем сами: катушки, трансформаторы, различные кронштейны, корпуса – всего не перечислить. Стараемся работать только с проверенными поставщиками, так как от качества комплектующих зависит надежность выпускаемых нами изделий.

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (823) за 17 марта 2020 года