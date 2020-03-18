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Интерфакс-АВН

Военные учения с танками, беспилотниками и артиллерией прошли на Сахалине

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Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии
Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Южно-Сахалинск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На острове Сахалин на полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Успеновский" состоялось двустороннее батальонное тактическое учение, сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"Тематикой учения была определена сложная тактическая обстановка, в ходе которой подразделения вели учебно-боевые действия друг против друга, переходя от одного вида боя к другому", - говорится в сообщении.

Особенностью учения стало применение опыта ведения боевых действий в ходе локальных вооруженных конфликтов.

В частности, для разведки и корректирования огня артиллерии днем и ночью применялись комплексы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), для повышения мобильности действий обходящих отрядов и рейдовых групп применялись снегоходы.

Были созданы группы по борьбе с БпЛА - низколетящими малозаметными дронами противника.

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