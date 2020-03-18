Корабль ТОФ провел стрельбы по береговым, морским и воздушным целям

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" провел в Японском море учебные стрельбы, сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного военного округа.

Экипаж судна отработал организацию противовоздушной обороны с выполнением артиллерийской стрельбы по имитированной воздушной цели.

На морском полигоне огонь из 57-мм артиллерийских установок АК-725 велся по буксируемому артиллерийскому щиту. Затем "Ослябя" нанес удар артиллерией по береговым целям, имитировавшим боевую технику условного противника, закрепившегося на побережье.

Ольга Журман