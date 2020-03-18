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Российская газета

Корабль ТОФ провел стрельбы по береговым, морским и воздушным целям

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Ослябя" провел в Японском море учебные стрельбы, сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного военного округа.

Экипаж судна отработал организацию противовоздушной обороны с выполнением артиллерийской стрельбы по имитированной воздушной цели.

На морском полигоне огонь из 57-мм артиллерийских установок АК-725 велся по буксируемому артиллерийскому щиту. Затем "Ослябя" нанес удар артиллерией по береговым целям, имитировавшим боевую технику условного противника, закрепившегося на побережье.


Ольга Журман

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Страны
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БДК 775
Военные учения
ТОФ
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