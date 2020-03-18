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Российская газета

На Камчатке комплексы "Бал" нанесли ракетный удар по "кораблям"

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

На Камчатке расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" Тихоокеанского флота отработали нанесение удара по надводным кораблям условного противника.

Во время полевого выхода подразделение совершило марш в назначенные районы. Там военнослужащие привели пусковые установки в готовность и замаскировали машины.

- Мобильные пусковые установки по учебным задачам были развернуты на побережье Камчатки, откуда в ходе учения выполнили электронные пуски ракет по десантному отряду кораблей условного противника. После выполнения упражнений техника скрытно сменила позиции, - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В общей сложности в тренировке участвовали около 100 военнослужащих и 20 единиц автомобильной и специальной техники соединения.


Юлия Гарднер

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