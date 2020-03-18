На Камчатке комплексы "Бал" нанесли ракетный удар по "кораблям"

На Камчатке расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" Тихоокеанского флота отработали нанесение удара по надводным кораблям условного противника.

Во время полевого выхода подразделение совершило марш в назначенные районы. Там военнослужащие привели пусковые установки в готовность и замаскировали машины.

- Мобильные пусковые установки по учебным задачам были развернуты на побережье Камчатки, откуда в ходе учения выполнили электронные пуски ракет по десантному отряду кораблей условного противника. После выполнения упражнений техника скрытно сменила позиции, - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В общей сложности в тренировке участвовали около 100 военнослужащих и 20 единиц автомобильной и специальной техники соединения.

Юлия Гарднер