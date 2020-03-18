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Российские военные взяли на управление новый навигационный спутник

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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Военные взяли на управление выведенный на расчетную орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный сегодня с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сказали в департаменте.

Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
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