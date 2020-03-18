Российские военные взяли на управление новый навигационный спутник

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Военные взяли на управление выведенный на расчетную орбиту навигационный спутник "Глонасс-М", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный сегодня с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сказали в департаменте.

Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.