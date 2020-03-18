Пандемия из армейской лаборатории Форт-Детрик

На Всемирные военные игры в Ухане американская команда привезла биологическое оружие

Новый коронавирус почти наверняка возник в США, установили японские и тайваньские эпидемиологи и фармакологи, поскольку эта страна является единственной, имеющей все пять типов, откуда, возможно, произошли остальные.

В августе 2019 года в США наблюдалась волна легочных пневмоний или аналогичных заболеваний, которые американцы списывали на «пар» электронных сигарет. Но, по мнению известного тайваньского ученого, симптомы и состояния не могли быть объяснены таким образом. Он рассказал, что написал американским чиновникам, указав им на свои подозрения о коронавирусе как вероятной причине смертей. Предупреждения были проигнорированы.

Непосредственно перед этим центры по контролю и профилактике заболеваний США полностью закрыли основную биолабораторию вооруженных сил в Форт-Детрик, штат Мэриленд, из-за отсутствия гарантий против утечек патогенных микроорганизмов, дав военным тотальный приказ о прекращении действия и отказе от участия*. Сразу после этого случая возникла «эпидемия электронных сигарет».

Из газеты The New York Times 8 августа 2019 года (https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html): «Смертоносное биологическое исследование в армейской лаборатории закрыто из-за обеспокоенности по вопросу безопасности. Проблемы с избавлением от опасных материалов заставили правительство приостановить деятельность ведущего военного биологического центра».

В сентябре 2019 года на Гавайях были инфицированы японские граждане – люди, которые никогда не были в Китае, заражения происходили на территории США задолго до вспышки в Ухане, но вскоре после закрытия Форт-Детрик.

Затем в китайских социальных сетях появилась статья, подтверждающая вышеизложенное, но с дополнительными подробностями. В ней частично указывалось, что пять «иностранных» спортсменов или другой персонал, посещавший Ухань на Всемирных военных играх (18–27 октября 2019 года), были госпитализированы по причине неизвестной инфекции.

В статье более четко объясняется: версия вируса в Ухане могла быть получена только из США, так как это то, что они называют ответвлением. Оно не могло быть первичным, потому что у него не было «семени». Это должен был быть новый сорт, выделившийся из первоначального «ствола», который существует только в США.

Звучали предположения, что в Китае коронавирус был внедрен преднамеренно, но согласно статье возможна менее зловещая альтернатива.

Если некоторые члены американской команды на Всемирных военных играх заразились вирусом в результате случайной вспышки в Форт-Детрик, то возможно, что при длительном начальном инкубационном периоде их симптомы были незначительными. Эти люди могли легко совершить поездку по Уханю во время своего пребывания там, заразив в различных местах тысячи местных жителей, многие из которых позже могли отправиться на рынок морепродуктов, откуда вирус распространился как лесной пожар (как это и было).

Это также объясняет практическую невозможность найти легендарного «нулевого пациента», который в этом случае так и не был обнаружен, поскольку их было много.

Далее, Даниэль Люси, эксперт по инфекционным заболеваниям в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, в статье в журнале Science (https://science.sciencemag.org/content/367/6477/492.full) указал, что первое инфицирование человека было подтверждено как имевшее место в ноябре 2019 года (не в Ухане), предположив, что вирус возник в другом месте, а затем распространился на рынок морепродуктов. «Одна группа сообщила о происхождении вспышки уже 18 сентября 2019 года». «Поскольку подтвержденные случаи появления нового вируса распространяются по всему миру с тревожной скоростью, все глаза до сих пор были направлены на рынок морепродуктов в Ухане (Китай) как на источник вспышки. Но описание первых клинических случаев, опубликованных в The Lancet, опровергает эту гипотезу»

В статье, написанной группой китайских исследователей из нескольких учреждений, приводятся подробности о первых госпитализированных пациентах (41 человек), у которых была подтверждена инфекция, получившая название нового коронавируса 2019 года (2019-нКоВ). В первом случае человек заболел 1 декабря и не сообщал о связи с рынком морепродуктов. «Не было обнаружено эпидемиологической связи между первым пациентом и последующими случаями», – заявляют авторы. Их данные показывают, что в общей сложности 13 случаев из 41 не имели связи с рынком. «13 – большое число», – отмечает Даниэль Люси.

В более ранних отчетах китайских органов здравоохранения и ВОЗ говорилось, что у первого пациента симптомы начались 8 декабря, а в текущих сообщениях просто подчеркивается, что «большинство» случаев имели связи с рынком морепродуктов, который был закрыт 1 января.

Люси сказал, что если новые данные точны, то первые случаи заражения людей должны были произойти в ноябре 2019 года, если не раньше, потому что до появления симптомов проходит инкубационный период. Если это так, то вирус, возможно, незаметно распространялся среди людей в Ухане и в других местах до того, как в конце декабря была обнаружена группа случаев с печально известного в настоящее время городского оптового рынка морепродуктов Хуанань. «Вирус проник на этот рынок еще до того, как вышел с этого рынка», – утверждает Люси.

«В Китае, должно быть, осознали, что эпидемия возникла не на том рынке морепродуктов в Ухане», – заметил Люси в Science Insider (https://sciencespeaksblog.org/2020/01/25/wuhan-coronavirus-2019-ncov-qa-...).

Кристиан Андерсен, биолог-эволюционист из Исследовательского института Скриппса (Scripps Research Institute), проанализировал последовательности штаммов 2019-нКоВ, чтобы попытаться выяснить его происхождение. Он сказал, что сценарий вполне правдоподобен для зараженных людей, поставляющих вирус на рынок морепродуктов откуда-то снаружи. Согласно научной статье «25 января Андерсен опубликовал свой анализ 27 доступных геномов 2019-нКоВ на веб-сайте вирусологических исследований. Предполагается, что у них был «недавний общий предок», то есть общий источник, уже 1 октября 2019 года».

Интересно, но и Люси отметил, что первоначально MERS (ближневосточный респираторный синдром. – С. Д.), как полагают, произошел от пациента в Саудовской Аравии в июне 2012 года, но более поздние тщательные исследования проследили его до вспышки в больнице необъяснимой пневмонии в Иордании, имевшей место в апреле того же года. Люси сказал, что из сохраненных образцов от людей, которые умерли в Иордании, медицинские власти подтвердили, что они были заражены вирусом MERS.

Это стимул для того, чтобы общественность проявляла осторожность в принятии «официального стандартного нарратива», который западные СМИ всегда стремятся предоставить так, как они это делали с SARS, MERS и ZIKA. Как впоследствии доказано, официальные повествования во всех случаях были неверны.

И сейчас западные СМИ месяцами наводняли свои страницы материалами о вирусе COVID-19, который происходит якобы с рынка морепродуктов в Ухане, а зараженные люди употребляли в пищу летучих мышей и других диких животных. Доказано, что все это неверно.

Мало того, что вирус возник не на рынке морепродуктов, он вообще не из Уханя, а был завезен в Китай из другой страны. Часть доказательства этого утверждения состоит в том, что сорта генома вируса в Иране и Италии секвенированы и объявлены как не имеющие никакого отношения к тому сорту, который заразил Китай, и по определению должны происходить из других источников.

Как представляется, единственная возможная страна происхождения – США, потому что только там имеется «ствол дерева» всех сортов. Весьма правдоподобно, что первоначальным источником вируса COVID-19 была военная лаборатория США в Форт-Детрик. Это не выглядит сюрпризом, если учесть, что центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) полностью закрыли Форт-Детрик, а также потому, что, как я упоминал в одной из предыдущих статей, между 2005 и 2012 годами в США произошло 1059 случаев, когда в течение предыдущих десяти лет в этой американской биолаборатории имели место либо кражи, либо утечки патогенов.

Справка «ВПК»

Лэрри Романофф (Larry Romanoff) – отставной консультант по управлению и коммерсант. Занимал руководящие должности в международных консалтинговых фирмах, владел международным бизнесом по импорту-экспорту. Он был приглашенным профессором в шанхайском университете Фудань, представляя тематические исследования в области международных отношений для старших курсов EMBA. Живет в Шанхае. В настоящее время пишет серию из десяти книг, в основном связанных с Китаем и Западом.

Публикуется с разрешения издателя (https://www.globalresearch.ca/covid-19-further-evidence-virus-originated...)

Copyright © Larry Romanoff, Global Research, 2020

Заголовок газетной версии – «Причина глобального пожара – вспышка в Форт-Детрик».

*Документ, направляемый физическому или юридическому лицу с целью остановить якобы незаконную деятельность и не возобновлять ее

Лэрри Романофф, профессор университета Фудань (Шанхай, КНР)

Перевод Сергея Духанова, специально для «ВПК»

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (823) за 17 марта 2020 года