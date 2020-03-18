Загадка слов на пьедестале и военные тайны Челябинска

Корреспондент «ВПК» стал гидом в городе, которого нет на карте

Почему не средний Т-34, а тяжелый ИС-3 стоит на пьедестале? На этот вопрос сегодня смогут ответить не все жители Челябинска, получившего в годы Великой Отечественной войны второе имя – Танкоград.

«По городу, которого нет на карте» – называется книга корреспондента «ВПК» Сергея Белковского. Журналист собрал в ней свои «открытия» Танкограда. Оказывается, автору о многом пришлось узнать впервые, хотя Челябинск – его родной город.

Южный Урал считают местом, где ковался ядерный щит страны. Но еще раньше здесь был создан броневой, за что Челябинск и назвали Танкоградом.

“ В кратчайшие сроки разработали технологию изготовления более двух тысяч деталей, сделали свыше 500 штампов и пять тысяч единиц оснастки ”

«Опорный край державы» сыграл беспрецедентную роль в приближении Победы. В годы Великой Отечественной в Челябинске была создана уникальная система производства бронетехники и подготовки танкистов. Здесь располагался Наркомат танковой промышленности.

Музей ЧТЗ ввел в туристическую жизнь новый городской маршрут – по главной улице Танкограда. Экскурсия начинается с моста, который сегодня пересекает проспект Ленина. В 30-е это была улица Спартака. Железнодорожный путь появился еще до революции, связав Челябинск с Екатеринбургом. С начала войны по старой ветке с завода пошли эшелоны с бронетехникой. В мае 1943-го, по рассказам старожилов, здесь сошел с рельсов состав, часть танков загорелась. Место аварии сразу оцепили, искали диверсантов. Но причиной ЧП оказалась неисправность пути.

В 1960-м, когда День Победы был объявлен официальным праздником, на пьедестале в центре Комсомольской площади установили танк «Иосиф Сталин», ставший одним из символов Челябинска. ИС-3 – достойный ответ немецкому «Тигру», с которым было сложно вести бой легендарной тридцатьчетверке. Именно ИС стали танками Победы – они воевали на улицах немецких городов, участвовали в штурме Берлина.

vpk-news.ru

На пьедестал ИС-3 взобрался своим ходом по специально построенной эстакаде. На постаменте высечены слова поэта: «Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь Победу над врагом». Кстати, в Челябинске до сих идут споры о том, кто автор этих слов.

Летом 1942 года, когда немецкие войска рвались к Волге и Кавказу, челябинский Кировский завод получил срочное задание: продолжая выпуск тяжелых танков КВ, организовать массовое производство тридцатьчетверок. На одном оборудовании, в тех же цехах предстояло делать два совершенно разных танка. 15 июля на предприятие приехали нарком Исаак Зальцман и секретарь Челябинского обкома ВКП(б) Николай Патоличев. Они озвучили беспрецедентную задачу. История еще не знала таких примеров. Считалось, что перестроить завод под принципиально иную модель технически невозможно, но коллектив справился. В кратчайшие сроки создали конвейерное производство боевых машин – разработали технологию изготовления более двух тысяч деталей, сделали свыше 500 штампов и пять тысяч единиц оснастки. В считаные дни установили более тысячи единиц вновь прибывшего оборудования, около 700 станков переместили из одного цеха в другой. Конструкторы, технологи трудились по 12 и более часов, многие неделями не покидали завод. Трудовой героизм стал массовым. В результате за 38 дней челябинцы сумели освоить производство совершенно новых для предприятия средних танков.

Ветеран Василий Гусев, подростком работавший на ЧТЗ, вспоминал: «Мужество наших ребят заключалось в том, что 1418 дней и ночей трудились по 12–14 часов. Без выходных и отпусков. И выдавали по три-четыре нормы. Вот что совершали мои сверстники!».

«В истории нашей страны есть события, которые не должны быть подвластны времени, с каждым прожитым годом они высвечиваются все ярче, – считает директор музея ЧТЗ Надежда Дида. – Великая Отечественная война и вклад тружеников Танкограда в великую Победу из их числа».

Об этом – книга корреспондента «ВПК».

Сергей Викторов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (823) за 17 марта 2020 года