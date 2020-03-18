Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3

Источник изображения: Фото: twitter.com/KLKAMASH2018

Мы уже как-то писали о преимуществах Т-90С для армии Ирака над Т-72Б3 образца 2016 года российской армии.

После недавних событий в Сирии, когда турецкие беспилотники устроили настоящую охоту за бронетехникой войск Бараша Асада, захотелось вернуться к этой теме снова.

Источник изображения: Фото: twitter.com/KLKAMASH2018

Дело в том, что ударные БПЛА Bayraktar TB2 и Anka-S применяли высокоточные боеприпасы с наведением по лазерному лучу. К сожалению, экипажи танков и БМП узнавали, что их взяли на прицел, уже после того, как в них попадала такая бомба. Учитывая, что тот же MAM-L имеет кумулятивные тандемные боеприпасы, серьезный ущерб может быть причинен даже современным машинам.

В то же время танки Т-90С, например вроде тех, что поставляются в Ирак, как и более старые российские Т-90А, оборудованы специальными датчиками, способными засекать лазерное излучение и срывать наведение таких боеприпасов выставлением плотного аэрозольного облака.

Источник изображения: Фото: twitter.com/KLKAMASH2018

К сожалению, такие системы пока не устанавливают на модернизированные образцы танков Т-72Б3 и других бронемашин, хотя, надо полагать, сирийский опыт теперь подтолкнет вернуться к этой теме снова.

Дмитрий Лемешко