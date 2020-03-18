Войти
Вестник Мордовии

Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3

594
1
-1

Источник изображения: Фото: twitter.com/KLKAMASH2018

Мы уже как-то писали о преимуществах Т-90С для армии Ирака над Т-72Б3 образца 2016 года российской армии.

После недавних событий в Сирии, когда турецкие беспилотники устроили настоящую охоту за бронетехникой войск Бараша Асада, захотелось вернуться к этой теме снова.

Источник изображения: Фото: twitter.com/KLKAMASH2018

Дело в том, что ударные БПЛА Bayraktar TB2 и Anka-S применяли высокоточные боеприпасы с наведением по лазерному лучу. К сожалению, экипажи танков и БМП узнавали, что их взяли на прицел, уже после того, как в них попадала такая бомба. Учитывая, что тот же MAM-L имеет кумулятивные тандемные боеприпасы, серьезный ущерб может быть причинен даже современным машинам.

В то же время танки Т-90С, например вроде тех, что поставляются в Ирак, как и более старые российские Т-90А, оборудованы специальными датчиками, способными засекать лазерное излучение и срывать наведение таких боеприпасов выставлением плотного аэрозольного облака.

Источник изображения: Фото: twitter.com/KLKAMASH2018

К сожалению, такие системы пока не устанавливают на модернизированные образцы танков Т-72Б3 и других бронемашин, хотя, надо полагать, сирийский опыт теперь подтолкнет вернуться к этой теме снова.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.07.2019
Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству
25.12.2018
Made in Russia — 2018. Где в мире русское оружие предпочли американскому
31.10.2017
Выживаемость экипажа "Меркавы"
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
03.06.2015
Проекция силы
1 комментарий
№1
18.03.2020 14:07
Ну на фото танк без Шторы. Со шторой Т-90С поставлялся в Азербайджан. Он такой вот.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 13:42
  • 11
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе