Войти
ТАСС

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду

522
1
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/SpaceX

Как ожидается, он состоится 18 марта в 08:16 по времени Восточного побережья США (15:16 мск)

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink американской компании SpaceX намечен на среду. Об этом сообщается в понедельник на странице компании в Twitter.

"Запуск Falcon 9 со спутниками Starlink, как ожидается, состоится 18 марта в 08:16 по времени Восточного побережья США (15:16 мск)", - указывается в заявлении. Изначально запуск с мыса Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в воскресенье, 15 марта, однако был отменен за несколько секунд до старта. Как уточнил позднее у себя в Twitter основатель SpaceX Илон Маск, причиной отмены запуска стал "стандартный автоматический отбой, вызванный перерывом в поступлении данных во время проверки мощности двигателей".

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Falcon РН
ИТ
Похожие новости
16.03.2020
SpaceX не смогла запустить 60 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета
03.03.2020
Космонавтика Илона Маска
26.02.2018
WSJ: у SpaceX нет шансов в срок создать сеть спутников для доступа к дешевому интернету
20.03.2017
Разбор полетов
1 комментарий
№1
18.03.2020 10:50
Есть очень точное слово в русском языке подобным персонажам: дурак.
Авантюрист просто "засирает" космос быстрее роя тараканов забывая о будущих поколениях.
Лет через 10-20 все это превратиться в неработающий хлам, осложнив и так неблагополучную ситуацию с космическим мусором.
Полагаю, потомки будут клеймить имя "Илон Маск" позором за "хищническое загрязнение окружающей среды".
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 13:42
  • 11
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе