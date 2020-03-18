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Интерфакс-АВН

США назвали позитивным заявление талибов о готовности бороться с ИГИЛ

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Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo, Gregory Bull

Кабул. 16 марта. ИНТЕРФАКС - США положительно оценили заявление талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) о готовности бороться с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ).

"Я приветствую заявление талибов, осуждающее ИГИЛ и обязывающее пресекать любые попытки ИГИЛ "вербовать, собирать средства или обучать" внутри Афганистана. Они отражают публичные обязательства талибов в нашем соглашении (мирное соглашение, подписанное делегацией США и талибами 29 февраля в Дохе - ИФ) против Аль-Каиды (запрещена в РФ - ИФ) и всех других групп, которые угрожают США или их союзникам", - заявил специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

"Заявление талибов в отношении ИГИЛ и их недавние операции против террористов в Кунаре являются позитивными шагами", - отметил американский дипломат в твиттере.

"Мы ожидаем, что талибы выполнят свои обязательства. Выполнение наших обязательств в рамках соглашения будет зависеть от выполнения талибами своих обязательств", - подчеркнул Хализад.

В субботу вечером движение "Талибан" выступило с официальным заявлением, в котором обещало полностью изгнать ИГИЛ из страны.

"Исламский Эмират (так себя называют талибы - ИФ) с благословения Аллаха и при поддержке афганских моджахедов изгнал эту группу из различных районов Афганистана, ограничив ее присутствие несколькими восточными районами страны, где операции по против них продолжались, и их опорные пункты были окончательно очищены. Исламский Эмират твердо намерен искоренить эту группу из оставшихся районов и навсегда спасти своих соотечественников от их вреда", - говорится в заявлении талибов, которое они распространили в афганских СМИ.

"Исламский Эмират никогда не даст ИГИЛ возможности превратить Афганистан в центр зла", - подчеркивается в документе.

Руководство талибов обратилось к населению стать плечом к плечу с их бойцами "и не допустить вышеупомянутой группе каким-либо образом набирать, обучать, собирать средства или выполнять другие действия, направленные на пролитие крови невинных жителей Афганистана, разжигать ненависть и конфликты между людьми или представлять угрозу для афганцев и всему миру из Афганистана".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Словения
США
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