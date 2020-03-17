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МРК обрели новую профессию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малые ракетные корабли (МРК) «Буян-М» получили уникальные возможности. В состав их вооружения вошли морские мины-роботы.

Умные боеприпасы самостоятельно отличают «своих» от «чужих», распознают классы плавсредств. И только после идентификации поражают цель. 

Теперь «Буяны», главной ударной мощью которых являются крылатые ракеты «Калибр», смогут выставлять минные поля и блокировать судоходство противника в отдельных районах. Корабли уже провели первые учения с новыми боеприпасами, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. 

Изначально эти МРК разрабатывали для охраны и защиты прибрежной зоны. Но пуски «Калибров» из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии продемонстрировали их возможности по нанесению сверхточных ракетных ударов на расстояние около 1,5 тыс км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Проекты
21631 Буян-М
Военные учения
Калибр КР
Робот
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