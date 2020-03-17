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Интерфакс-АВН

Масштабные учения ВДВ пройдут в Крыму и в Волгоградской области

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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Командно-штабные учения Воздушно-десантных войск с высадкой воздушного и морского десантов пройдут Крыму и в Волгоградской области, сообщает Минобороны РФ.

"С 16 по 20 марта под руководством ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова на территории Крыма и в Волгоградской области пройдут командно-штабные учения Новороссийского десантно-штурмового соединения горного и отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Волгоградской области", - сказали в министерстве.

В учениях будут задействованы свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и десантные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.

Подразделения дивизии осуществят подготовку к высадке воздушного и морского десантов, развернут пункты управления для руководства практическими действиями.

"С 18 по 20 марта на полигонах в Крыму и под Волгоградом начнется активная фаза командно-штабных учений", - сообщили в Минобороны.

Там заявили, что в ходе учений будет отработана переброска войск на большие расстояния комбинированным способом в кратчайшие сроки. Десантники отработают захват выгодных рубежей и удержание их с целью обеспечения высадки и продвижения главных сил.

Десантирование личного состава и военной техники будет осуществляться на нескольких площадках приземления одновременно.

Одним из эпизодов учений станет высадка подразделений ВДВ из боевых десантных кораблей Черноморского флота на полигоне Опук с целью захвата плацдарма и уничтожения пунктов управления условного противника.

В Волгоградской области этап розыгрыша с боевой стрельбой десантно-штурмовых подразделений со штатными средствами усиления пройдет на полигоне Камышинский, где личный состав и военная техника будут переброшены вертолетами армейской авиации МИ-8 и МИ-26 в назначенный район для уничтожения лагеря условного незаконного вооруженного формирования.

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