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Российская газета

ЕСПЧ подтвердил, что желание уйти на альтернативную службу надо обосновать

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Европейский суд по правам человека поддержал Россию в споре с призывником, которому отказали в праве на альтернативную гражданскую службу.

Молодой человек окончил в 2014 году педагогический университет в Санкт-Петербурге. После получения диплома отсрочка от армии заканчивалась, повода не служить не было. Но юноша обратился в военкомат с просьбой направить его на альтернативную гражданскую службу.

Пацифистские взгляды не формируются мгновенно за месяц-другой перед призывом. Должны быть подтверждения, что человек давно ими проникся

Молодой человек попытался убедить призывную комиссию в том, что он пацифист. Однако ему не поверили. Тогда призывник пошел в суд с жалобой на военкомат.

Однако и суд не поддержал молодого человека. Люди в мантиях не нашли в личном деле призывника убедительных доказательств, что у того сформировались прочные пацифистские и гуманистические убеждения. Как рассказывал сам юноша, в августе 2014 года он посетил некий семинар, на котором осознал свою приверженность пацифистской философии. И в тот момент решил, что военная служба никак не совместима с его взглядами.

Впрочем, когда такие миролюбивые взгляды в юноше призывного возраста возникают чрезвычайно быстро, всегда есть подозрение, что на самом деле он боится тягот и лишений воинской службы. А также не горит желанием общаться со старослужащими в казармах. И якобы врожденный гуманизм здесь ни при чем.

Как пояснил суд, взгляды относительно невозможности прохождения военной службы должны формироваться у человека в течение определенного периода времени. Пацифистами не становятся за одну минуту.

Как выяснилось, таких же правовых позиций придерживается и Европейский суд по правам человека, куда обратился несостоявшийся альтернативный служащий.

Как рассказывают в Министерстве юстиции России, ЕСПЧ подтвердил, что существующий в Российской Федерации механизм рассмотрения заявлений о замене обязательной военной службы на альтернативную гражданскую службу содержит достаточные процессуальные гарантии, обеспечивающие справедливость соответствующей процедуры и полностью корреспондирует международным стандартам.

"ЕСПЧ отметил, что любые процедурные недостатки, возникающие на уровне призывных военных комиссий, могут быть впоследствии устранены путем обжалования их решений в компетентные судебные инстанции Российской Федерации, - подчеркивают в Минюсте. - Признавая обоснованным соответствующий отказ в замене военной службы по призыву, ЕСПЧ подчеркнул, что уполномоченная призывная комиссия и национальные судебные органы в полной мере дали оценку всем обстоятельствам дела, а заявитель, в свою очередь, не представил убедительных доказательств того, что он является подлинным пацифистом".

По мнению судей Европейского суда, такие убеждения можно считать подтвержденными только тогда, когда нежелание проходить военную службу мотивировано непреодолимым конфликтом между обязательством служить и совестью человека, или его глубоко религиозные или иные убеждения достаточно серьезны и важны в соответствии со ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Одного страха перед казармой мало.

В Страсбурге согласились с тем, что призывные комиссии хотя и состоят из чиновников, как военных и гражданских, но не зависят от военного ведомства. Значительную часть комиссий составляют представители местных гражданских властей.

Напомним, срок альтернативной гражданской службы составляет 21 месяц. Но он включает выходные, больничные и отпуска. Работа регламентируется действующим российским законодательством, в том числе Трудовым кодексом Российской Федерации. Направляет на работу Роструд. Человека могут определить в организацию рядом с домом или направить в другой регион.

Есть специальный список профессий и должностей, на которых могут отправить проходить альтернативную гражданскую службу. Например, в перечне есть рабочие профессии, такие как водитель автомобиля, грузчик, дворник, маляр, официант, повар, кухонный рабочий, гардеробщик и другие.

Но есть и несколько десятков должностей служащих: воспитатель, врачи разных специальностей, зоотехник, экономист, юрисконсульт, почтальон и некоторые другие.

По данным военного ведомства, число желающих проходить альтернативную гражданскую службу снижается.


Владислав Куликов

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Россия
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