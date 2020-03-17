Названы преимущества российского гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие, которое Россия активно разрабатывает в последнее время, обладает целым набором преимуществ по сравнению с другими управляемыми ракетами и может удовлетворить актуальные требования по модернизации вооружения.

Такое мнение высказали обозреватели китайского издания "Жэньминь жибао".

У каждой из трех известных российских гиперзвуковых ракет есть свои особенности под различные боевые среды и режимы, отмечается в материале. "Кинжал" запускается с истребителя в воздухе, "Авангард" - с наземных установок, "Циркон" - с кораблей. Все они гарантируют высокую точность удара в любой точке мира.

"Кинжал" - ракета на твердом топливе, то есть двигатель в активной фазе полета работает всего 15-20 секунд. За это время ракета достигает максимальной скорости, а после отключения силовой установки начинает двигаться по параболической траектории прямо в цель.

- Нельзя отрицать, что при определенных условиях сверхзвуковые ракеты могут быть успешно перехвачены. Но даже при этом "Кинжал" остается мощным оружием, - цитирует материал "ИноСМИ".

Ракетой с непредсказуемой траекторией и межконтинентальной дальностью является "Авангард". Максимальная ее скорость в середине полета может достигать 27 Махов и даже превышать первую космическую скорость.

- Это позволяет значительно сократить время предупреждения о ракетном нападении и не позволит американским противоракетным комплексам THAAD, Patriot и системе GMD перехватить ракету, - отмечают авторы.

Кроме того, "Авангард" выполнен из новых керамических и композитных материалов высокой прочности, термостойкости, что позволяет сохранять стабильность в экстремальных условиях и обеспечивает полет боеголовки в плазменной среде. Даже при 50-процентной вероятности перехвата он все равно нанесет урон невероятной силы.

Быстрое развитие российских гиперзвуковых ракет оказало огромное давление на США, где ускорили исследования и разработку сопутствующего оружия.

Для потенциальной защиты от гиперзвукового вооружения российская армия совершенствует систему противовоздушной и противоракетной обороны. Речь, в частности, о комплексе С-500, способном атаковать воздушные судна и баллистические ракеты средней и малой дальности, а также спутники и баллистические ракеты большой дальности. Кроме того, С-500 получила возможность перехватывать гиперзвуковые цели, что делает систему ракетным комплексом ПВО абсолютно нового типа.

Дополняет оборонную систему загоризонтные радиолокационные станции раннего предупреждения "Контейнер". Они могут следовать по изогнутым радианам Земли и сканировать горизонт, одновременно отслеживая более пяти тысяч воздушных целей, включая гиперзвуковые ракеты.

Тимур Алимов