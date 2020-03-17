Изготовитель ТОС-1А и Т-80БВМ выпустит копию бронеавтомобиля БА-64

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

БА-64 времен Великой Отечественной войны делают на Омсктрансмаше. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, входящего в состав АО "Концерн "Уралвагонзавод" и Госкорпорацию "Ростех". Броневик будет находиться в музейном комплексе городского центра гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также сможет принимать участие в парадах и реконструкциях.

БА-64 - первый советский серийный полноприводный бронеавтомобиль, который остался единственной машиной этого класса, принятой на вооружение в СССР.

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

Он был создан в 1941 году на шасси полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64. На Омсктрансмаше уже имеют некоторый опыт восстановления танков военного периода, а воспроизвести точную копию броневика предстоит впервые.

Работу начали с изучения архивных материалов, технической документации и поиска оригинальных чертежей. Задействованы самые высококвалифицированные специалисты - механики, конструкторы, слесари, которые с энтузиазмом принялись за дело. Задача поставлена сложная: за два месяца создать бронеавтомобиль, который сможет принять участие в Параде Победы.

Источник изображения: Фото: transmash-omsk.ru

Почти все детали будут изготовлены своими силами, объем уже понятен. Сейчас заканчиваются работы по технической части, затем приступят к воссозданию внешнего облика броневика. Также на предприятие в качестве образца предоставлен готовый макет машины из частной коллекции.